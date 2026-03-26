Paul Skenes apunta a lo más alto: "Queremos ganar la división"

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La espera ha terminado para los fanáticos del béisbol. Las Grandes Ligas rompen el celofán este miércoles 25 de marzo con un duelo de titanes: los Yankees de Nueva York visitan el Oracle Park para enfrentarse a los Gigantes de San Francisco. Mientras el resto de las organizaciones ultiman detalles para el "Opening Day" masivo del jueves 26, en el campamento de los Piratas de Pittsburgh el ambiente es de una confianza renovada.

Paul Skenes, el fenómeno que se prepara para subir a la lomita frente a los Mets de Nueva York en el Citi Field, ha dejado claras sus intenciones. El vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional no busca simplemente mejorar estadísticas personales; su mirada está puesta en octubre.

“Queremos ganar la división. Queremos llegar a los playoffs. Eso es todo. ¿Cómo lo lograremos? ¿Quién sabe?”, afirmó el derecho con la seguridad que le otorga su estatus de estrella. “No quiero fijar una cifra de partidos porque eso solo nos pone un límite. Tenemos que salir a la cancha y jugar bien todos los días”.

Una reconstrucción con nombres de peso

Hablar de postemporada en Pittsburgh no es un tema menor. Los tradicionalmente austeros Piratas vienen de una campaña difícil en la que finalizaron en el sótano de la División Central de la Liga Nacional con un registro de 71-91. La sequía es profunda: el equipo no celebra un título divisional desde 1992 y no pisa los playoffs desde 2015.

Sin embargo, la gerencia parece haber entendido que el talento de Skenes no puede desperdiciarse. Durante el receso invernal, el club fortaleció una ofensiva que fue la peor de la liga en carreras anotadas y cuadrangulares durante 2025.

Las incorporaciones del intermedista Brandon Lowe, el experimentado Marcell Ozuna y el inicialista Ryan O'Hearn prometen darle el respaldo necesario a los lanzadores. Además, la sombra del prospecto número uno del béisbol, el campocorto Konnor Griffin, acecha desde las menores como una pieza que podría cambiar el destino del equipo a mitad de temporada.

El dominio de un as consolidado

A sus 23 años, Skenes ya no es una promesa, sino una realidad dominante. Su temporada 2025 fue de antología, liderando el viejo circuito con una efectividad de 1.97 y un minúsculo WHIP de 0.95. A pesar de terminar con un récord de 10-10 (más un reflejo del poco apoyo ofensivo que de su labor), sus 216 ponches en 32 aperturas lo consagraron como la nueva cara del pitcheo en las Mayores.

El lanzador llega con el brazo caliente tras una destacada participación con la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol este mismo mes, donde fue pieza fundamental para alcanzar la gran final.

El reto de la consistencia

A pesar de sus laureles, Skenes mantiene los pies sobre la tierra. Para él, el Cy Young es solo el punto de partida. “Puedo hacerlo mejor este año. Hay maneras de mejorar. Solo tengo que salir al campo y ejecutar bien”, señaló el as de Pensilvania. “Tengo que lanzar con más consistencia”.

Con una rotación que empieza a lucir sólida y bates con experiencia en situaciones de presión, los Piratas esperan que el 2026 sea el año en que finalmente dejen de ser un equipo en reconstrucción para convertirse en un contendiente real en el Centro de la Nacional.