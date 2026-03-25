Aracelis León pone Los Angeles 2028 como la próxima meta del Team Beisbol Venezuela

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En pro de seguir celebrando y conversando sobre el histórico título de la selección nacional de beisbol, la presidenta de la Federación, Aracelis León, conversó en exclusiva en el programa Extrainning, dando varios detalles sobre los planes a futuro.

Hace exactamente ocho días, Venezuela derrotó 3 carreras por 2 a Estados Unidos, para coronarse campeona del Clásico Mundial por primera vez y León, llegó luciendo la medalla dorada a nuestro estudio.

Aracelis León asegura que Venezuela va por las Olimpíadas:

Este torneo no dejo solamente el campeonato, sino que además, los venezolanos obtuvieron un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, donde harán su debut y al respecto, la presidenta emitió su perspectiva.

"Alcanzar una medalla olímpica también está dentro de las metas trazadas y una vez que pasemos esta tormenta de felicidad, nos sentaremos con cabeza fría, para planificar todo lo que requerimos en pro de obtener esa medalla (olímpica)", destacó la dirigente del Team Beisbol Venezuela.

Venezuela quiere adquirir convenios a futuro con la MLB:

Aprovechando, la estadía en Estados Unidos, Aracelis también comentó que tuvo algunas conversaciones de posibles acuerdos de actividades de la Major League Baseball en Venezuela. No obstante, enfatizó que planean presentar propuesta formales de cara al futuro.

"Vamos a trazarnos un camino. Esperemos que sea en unos meses más adelante que podamos presentar unas propuestas formales sobre ¿Qué necesita para que las academias (de MLB) vuelvan al país? Hay varias cosas que se deben tratar", comentó León.

Para concluir, la presidenta dejó claro que también verá las posibilidades de tener juegos de Spring Training en Venezuela y de igual forma, estudiará los requisitos que se necesitan, para que el país también pueda ser sede de uno de los grupos en un próximo Clásico Mundial.