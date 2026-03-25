MLB: Luis Arráez buscará elevar sus números frente a los Yankees de Nueva York

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El beisbol de la MLB regresará por todo lo alto en la noche de este miércoles, cuando Gigantes de San Francisco reciba en el Oracle Park a los Yankees de Nueva York por el primer duelo del Opening Day. Allí, uno de los bates que seguramente no querrá pasar desapercibido será el de Luis Arráez.

Arráez frente a un duro rival

Para La Regadera, el camino hacia un nuevo título de bateo comenzará en casa, con el apoyo de su nueva fanaticada, y enfrentando a un rival que ha sabido frenarlo. Y es que al chequear los números de por vida, el grandeliga venezolano no ha podido batearle al conjunto del Bronx por encima de los .300 de promedio, algo que suele ser habitual en sus estadísticas.

Por lo pronto, el manager Tony Vitello seguirá la misma línea que muchos otros estrategas han usado con Luis Arráez, y no es otra que usarlo como primero en el lineup. Además, vale mencionar que será el encargado de defender la segunda base.

Números de Luis Arráez vs Yankees de Nueva York

24 juegos

97 turnos al bate

23 hits

3 dobles

1 triple

2 jonrones

9 carreras impulsadas

13 carreras anotadas

9 bases por bolas

10 ponches

.237 AVG

.302 OBP

.351 SLG

.652 OPS

Para este primer choque de la temporada, los Yankees de Nueva York apostarán por Max Fried como su as y primer lanzador de la rotación. El grandeliga venezolano presenta un promedio alto frente a él, por lo que seguramente tratará de aumentarlo durante esta noche.

Números de Luis Arráez vs Max Fried