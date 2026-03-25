MLB: Luis Arráez buscará elevar sus números frente a los Yankees de Nueva York

El beisbol de la MLB regresará por todo lo alto en la noche de este miércoles, cuando Gigantes de San Francisco reciba en el Oracle Park a los Yankees de Nueva York por el primer duelo del Opening Day. Allí, uno de los bates que seguramente no querrá pasar desapercibido será el de Luis Arráez.
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Arráez frente a un duro rival
Para La Regadera, el camino hacia un nuevo título de bateo comenzará en casa, con el apoyo de su nueva fanaticada, y enfrentando a un rival que ha sabido frenarlo. Y es que al chequear los números de por vida, el grandeliga venezolano no ha podido batearle al conjunto del Bronx por encima de los .300 de promedio, algo que suele ser habitual en sus estadísticas.
Por lo pronto, el manager Tony Vitello seguirá la misma línea que muchos otros estrategas han usado con Luis Arráez, y no es otra que usarlo como primero en el lineup. Además, vale mencionar que será el encargado de defender la segunda base.
Números de Luis Arráez vs Yankees de Nueva York
- 24 juegos
- 97 turnos al bate
- 23 hits
- 3 dobles
- 1 triple
- 2 jonrones
- 9 carreras impulsadas
- 13 carreras anotadas
- 9 bases por bolas
- 10 ponches
- .237 AVG
- .302 OBP
- .351 SLG
- .652 OPS
Para este primer choque de la temporada, los Yankees de Nueva York apostarán por Max Fried como su as y primer lanzador de la rotación. El grandeliga venezolano presenta un promedio alto frente a él, por lo que seguramente tratará de aumentarlo durante esta noche.
Números de Luis Arráez vs Max Fried
- 11 turnos al bate
- 4 hits
- 1 base por bolas
- 1 ponche
- .364 AVG
- .462 OBP
- .364 SLG
- .825 OPS