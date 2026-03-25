MLB: Dos prospectos venezolanos entraron en roster para el Opening Day 2026

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¡Llegó el día! Las Grandes Ligas suben su telón con la Noche Inaugural este miércoles, lo que dará pie al inicio del Opening Day el próximo jueves. Hasta el momento, son 58 peloteros venezolanos los que estarían conformando los rosters de sus respectivos equipos, de los cuales dos son prospectos que apuntan alto para hacer su debut.

El gran salto de Jedixson Páez

Con 22 años de edad, el nombre de Jedixson Páez ya comienza a sonar con fuerza en Chicago gracias a la confianza que le han brindado las Medias Blancas para esta temporada. Y es que hablamos de un lanzador que acaba de dar un salto gigantesco desde Clase-A+, sin haber pasado por Doble-A o Triple-A.

El oriundo de Tinaquillo es considerado por el staff técnico como un brazo prodigio y con una elevada capacidad de ponchar a sus rivales. Además, el equipo necesita mantenerlo arriba para no perderlo, ya que al ser Regla 5 tendría que ser devuelto a su organización original en caso de ser sacado del roster principal.

En su primera invitación a un Spring Training, Jedixson Páez tuvo siete presentaciones (dos como abridor) y ganó un compromiso. Sus efectividad fue de 6.35 producto de ocho carreras permitidas en 11.1 innings, con cinco bases por bolas y 11 abanicados.

La apuesta de Cincinnati con José Franco

Por su parte, el otro caso a seguir muy de cerca es el de José Franco con los Rojos de Cincinnati. A diferencia de su compatriota, él sí pasó por Doble-A y Triple-A, justamente durante el 2025. Allí dejó récord de 10-4 luego de 31 encuentros (26 como abridor), con 3.11 de efectividad, 54 boletos y 118 ponches.

El maracayero es una de las apuestas más interesantes de su organización, sobre todo por el crecimiento que ha tenido en Ligas Menores. Si bien su rol ha sido principalmente como abridor, lo más seguro es que el manager Terry Francona lo use como relevista.

Durante su primera experiencia en un Spring Training, José Franco abrió dos de sus tres compromisos y finalizó con una efectividad de 3.88, con dos anotaciones en contra en 4.2 innings, una base por bolas y ocho ponches.