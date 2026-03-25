MLB: Ranger Suárez apunta al mejor año de su carrera con Boston Red Sox

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Después de coronarse campeón con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Ranger Suárez ahora tiene como objetivo brillar en su primera temporada en las Grandes Ligas con Boston Red Sox, equipo que desembolsó una cantidad 130 millones de dólares para hacerse con sus servicios.

El serpentinero zurdo se mostró optimista al hablar sobre su preparación para la nueva temporada, destacando que, a pesar de haber lanzado solo alrededor de 15 entradas en la pretemporada, se siente bien físicamente. Este inicio positivo en su preparación llega después de dos años en los que sufrió lesiones durante los entrenamientos de primavera, lo que interrumpió su rendimiento en las temporadas anteriores.

El lanzador de los Medias Rojas expresó su satisfacción por haber completado el campamento de primavera sin contratiempos físicos, lo que le da confianza de cara a la campaña. El nativo de Pie de Cuesta se perfila como uno de los grandes brazos de la franquicia, que peleará por el banderín en la División Este de la Liga Americana junto a Toronto Blue Jays y New York Yankees, que apuntan como principales favoritos.

Ranger Suárez se perfila a su mejor año en MLB

La ausencia de lesiones en esta fase es una señal alentadora para él y para el equipo, ya que Suárez se convirtió en una pieza clave en el cuerpo de lanzadores de los Filis en los últimos años de Las Mayores.

Obviamente, solo lancé alrededor de 15 entradas. Pero la temporada está por comenzar y me siento bien físicamente. Hoy lancé 68 lanzamientos y me sentí genial. En los últimos dos años, me lesioné durante los entrenamientos de primavera, pero este año los terminé sin lesiones", expresó el nuevo abridor de Boston.

Pese a que arrancó tarde la pasada zafra de las Grandes Ligas, el zurdo terminó una de sus mejores presentaciones en su trayectoria con récord de 12 victorias y ocho reveses, 151 ponches, WHIP de 1.22 y un efectividad de 3.20 en 26 aperturas.