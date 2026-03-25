MLB: Isaac Paredes amenaza este podio histórico mexicano

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Isaac Paredes es uno de los peloteros mexicanos con mejor presente en Grandes Ligas. Su rol con Astros de Houston será clave para volver a pelear por un lugar en la Serie Mundial durante 2026. De hecho, si tiene una gran campaña entrará en un top 3 histórico para nacidos en México.

Paredes necesita tener un 2026 cargado de cuadrangulares. En primer lugar para aportar a la estadística de Astros; pero también porque registra 92 HR en su carrera y está muy cerca del top 3 de más jonrones de peloteros nacidos en México en la historia de Las Mayores.

Isaac registra por ahora 92 HR, solo es superado por las leyendas: Vinicio Castilla (320 HR), Jorge Orta (130 HR), Aurelio Rodríguez (124 HR) y Erubiel Durazo (94 HR). A Durazo lo superará pronto, pero luego tendrá que comprometerse con 30 vuelacercas para entrar en el top 3.

El mexicano de 27 años cuenta con una gran capacidad para conectar la pelota hacia su banda contraria. Siendo clave de su éxito reciente, además, de mantener una gran disciplina en el plato. Su selección de pitcheos es óptima para conectar la pelota con fuerza.

Alejandro Kirk quiere entrar en la discusión de los cuadrangulares entre mexicanos

Alejandro Kirk se perfila como uno de los peloteros mexicanos que más seguimiento tendrá en Grandes Ligas. Su capacidad defensiva es parte del día a día de su trabajo; pero ahora su faceta ofensiva está siendo cada vez más estudiada en la liga por los lanzadores rivales.

Kirk con Azulejos de Toronto tiene un rol netamente defensivo en la receptoría. Sin embargo, también ha logrado aportar de manera oportuna durante las últimas dos campañas. Si logra conectar 30 jonrones superará a Beto Ávila en la lista de HR históricos de nacidos en México en MLB.

Proyección de Isaac Paredes y Alejandro Kirk en 2026

Baseball-Reference presenta números modestos para ambos peloteros mexicanos. Sin embargo, tomando en cuentan que están sanos, han llegado con una gran dinámica, seguramente superen por mucho lo establecido por la web especializada en estadísticas de MLB.

Proyección para ambos mexicanos: