MLB: Isaac Paredes regresa con los Astros tras dos meses de ausencia (+Info)

Los Astros de Houston activarán esta noche al infielder mexicano Isaac Paredes desde la lista de lesionados de 60 días, justo a tiempo para la crucial serie contra los Marineros de Seattle. Paredes, quien sufrió una distensión en el tendón de la corva el pasado 19 de julio en Seattle, no tuvo asignación de rehabilitación previa, pero estará disponible como bateador designado ante la ausencia de Yordan Álvarez.

Blindaje en la alineación

Antes de su lesión, Paredes era uno de los pilares ofensivos del equipo, con una línea de bateo de .259/.359/.470, liderando a los Astros con 19 cuadrangulares y 50 carreras impulsadas en 94 encuentros. Su regreso no solo representa una inyección de poder al lineup, sino también un ajuste en la rotación de jugadores, ya que se espera que Victor Caratini vea reducido su tiempo de juego.

Sin rehabilitación, pero con rol definido

A pesar de no haber pasado por una asignación de rehabilitación en ligas menores, el cuerpo técnico de Houston confía en que Paredes está listo para contribuir de inmediato. Su incorporación como bateador designado le permitirá enfocarse exclusivamente en el aspecto ofensivo, minimizando el riesgo de recaída en su lesión.

Serie clave ante los Marineros define el rumbo de la postemporada

La serie contra Seattle cobra especial relevancia en la lucha por los puestos de comodín en la Liga Americana. Con la ofensiva de los Astros necesitando consistencia, el regreso de Isaac Paredes podría ser el factor diferencial en una recta final cargada de presión. Su capacidad para producir carreras y conectar batazos largos será vital en un enfrentamiento directo contra un rival divisional.