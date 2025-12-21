Chip Honcho gana el Gun Runner Stakes y se lanza a la ruta del Kentucky Derby 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Fair Grounds, en New Orleans, Louisiana, celebró su jornada de carreras ayer por la tarde y noche con un programa de 12 competencias. La cartelera incluyó cuatro pruebas selectivas, entre ellas el Gun Runner Stakes, una carrera especial de 1.700 metros para ejemplares de dos años que reparte puntos para la ruta del Kentucky Derby de 2026.

El ganador de la contienda, Chip Honcho, pertenece a la cuadra del entrenador Steve Asmussen, el mismo que preparó al Caballo del Año 2017 y futuro miembro del Salón de la Fama, Gun Runner. Asmussen suma triunfos en la carrera que lleva el nombre de su campeón.

Ganó la edición inaugural del Gun Runner Stakes en 2021 con Epicenter .

Aseguró una segunda victoria con Track Phantom en 2023.

Anotó su tercer triunfo la noche de ayer 20 de diciembre por intermedio de Chip Honcho que superó al favorito Liberty National y al puntero Crown the Buckeye en la competencia para potros de dos años.

Desarrollo de la Carrera: Stakes Fair Grounds

Muchos esperaban que Chip Honcho impusiera el ritmo. Sin embargo, el potro se mantuvo segundo durante gran parte del recorrido, mientras que Crown the Buckeye, ganador de dos stakes en Ohio, tomó la delantera con un fuerte sprint. Los parciales de la carrera fueron rápidos: :23.62, :46.66 y 1:10.98.

Crown the Buckeye inicialmente desvió a Chip Honcho, que presionaba el paso, y abrió una ventaja de un cuerpo en la recta final. No obstante, el puntero acusó el esfuerzo, completó su último decimosexto en un lento :07.61, según los datos de cronometraje GPS de Equibase.

"En el poste del dieciseisavo, pensé: '¿Dónde está el cable? Lo necesitaba'", declaró Jareth Loveberry, jinete de Crown the Buckeye, al elogiar el desempeño de su caballo.

A Chip Honcho le quedó suficiente reserva para adelantar al líder, alcanzó la meta en 1:44.76 para los 1.700 metros en pista rápida con la efectiva monta de Paco López. Este tiempo constituye el segundo más lento en las cinco ediciones del Gun Runner. Chip Honcho pagó $9.80 a ganador.

Resto del Marcador y Puntos al Derby

Liberty National, que avanzó por dentro desde el quinto puesto en un grupo de seis, alcanzó a Crown the Buckeye por una cabeza, llegó a tres cuartos de cuerpo del ganador. El jinete Brian Hernández Jr. teorizó tras la carrera que el potro tal vez no experimentó la misma comodidad en la parte interior de la pista que en su primera victoria en Churchill Downs el mes pasado. Liberty National superó al resto de los participantes.

Crown the Buckeye conservó el tercer lugar, por delante de Quality Mischief en cuarto y Muy Conectado en quinto.

Los primeros cinco finalistas obtuvieron puntos de clasificación para el Kentucky Derby (G1) según la escala 10-5-3-2-1.

Detalles del Ganador

Chip Honcho, hijo de Connect de dos años, propiedad de Leland Ackerley Racing, logró su segunda victoria en tres carreras. El potro lideró la carrera de una milla en Churchill Downs en su debut en la categoría de peso especial el 20 de noviembre y terminó segundo en su debut en Keeneland, en un recorrido de 1.400 metros el 16 de octubre.

El equipo añadió anteojeras a Chip Honcho para el Gun Runner después de que el caballo saltó sombras y charcos sobre una pista mojada en su primera victoria, explicó John Cilia, director de carreras de Ackerley.

Chip Honcho se crió en Kentucky por Venneri Racing y Tony Fanticola de la yegua Miss My Rose. Ackerley compró al potro por $210,000 en la venta de Fasig-Tipton en Kentucky en 2024. El semental Connect tendrá un costo de $10,000 el próximo año en Lane’s End, Kentucky.