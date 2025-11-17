Regresa a la actividad el segundo hipódromo más antiguo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El 20 de noviembre, las carreras en vivo vuelven al hipódromo Fair Grounds Race Course & Slots, comenzando así la temporada número 154 de carreras de pura sangre. El hipódromo más antiguo del país, el segundo más antiguo, implementará una serie de mejoras en su infraestructura con el objetivo de mejorar la experiencia tanto para los visitantes como para los corredores.

Fair Grounds tendrá nuevo paddock

Cathy Beeding, presidenta y directora general de Fair Grounds, realizó el anuncio en el portal web del hipódromo, en la cual, enumera las mejores a este noble circuito que regresa para su temporada 154, que lo convierte en el segundo hipódromo más antiguo en Estados Unidos.

Dentro de las mejoras en la pista incluyen un paddock renovado, con una escultura de un caballo y una fuente de monedas cuyos beneficios se destinan a organizaciones benéficas de rehabilitación equina y mejoras en el Círculo de Ganadores.

El hipódromo de Fair Grounds, su calendario de carreras y su emblemática serie "Camino al Derby" han vuelto a atraer a destacados entrenadores y jinetes de todo el país y de Luisiana.

Kentucky Derby: Fair Grounds ofrecerá 4 clasificatorias

El campeón regente José Ortiz, nuevamente estará presente luego de su campeonato en la temporada 2024-2025 con 97 victorias en su primera temporada local. Lo más probable que Brian Hernández Jr., estará en la acción una vez finalice el meeting de Churchill Downs.

La temporada de 70 días se extenderá hasta el domingo 22 de marzo, con la partida del Louisiana Derby (G2, $1 millón), evento principal del aclamado programa "Camino al Derby" de Fair Grounds. El programa "Camino al Derby" de esta temporada tiene un valor total de $1.875 millones, con 57 carreras de stakes que ofrecen un total de $8.75 millones en premios.

La serie Camino al Derby comienza con el Gun Runner de $100,000 el 20 de diciembre y el Lecomte (G3) de $250,000 el 17 de enero, ambos a 1.700 metros. La serie continúa con el Risen Star (G2) de $500,000 el 14 de febrero a 1.800 metros, seguido por el Louisiana Derby (G2) de $1 millón el 21 de marzo, disputado a 1.900 metros para caballos de 3 años.