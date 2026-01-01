Suspensión al líder: Jamie Ness es castigado por infracción de medicación controlada

Suscríbete a nuestros canales

Jamie Ness, el entrenador que culminará el 2025 como líder nacional por número de victorias, enfrenta una suspensión de siete días que comenzó ayer 31 de diciembre. La sanción se impone a Ness por una violación de las reglas de medicación controlada, según confirmó el periodista Frank Angustia en su cuenta de la plataforma X.

La infracción se origina en un caso documentado por la Unidad de Bienestar e Integridad de las Carreras de Caballos (HIWU), el brazo ejecutor de la Autoridad de Seguridad e Integridad de las Carreras de Caballos (HISA).

Positivo por Mepivacaína en Laurel Park

Un comunicado emitido el 30 de diciembre indica que el ejemplar Irish Uncle, entrenado por Ness, arrojó un resultado positivo por mepivacaína después de su participación el pasado 13 de septiembre en Laurel Park, donde finalizó en segundo lugar. La mepivacaína es un anestésico local, y HISA la clasifica como una sustancia de categoría S7 B.

El sitio web de la HIWU cataloga el caso como "resuelto". Ness reconoció una violación controlada de las reglas de medicación y aceptó las consecuencias impuestas por la autoridad.

Consecuencias para Entrenador y Propietarios

Además de la suspensión de siete días, el líder de los entrenadores recibió una multa de $1.000 y se le asignan dos puntos de penalización.

Las consecuencias se extienden al ejemplar y sus conexiones: Irish Uncle queda descalificado de su segundo puesto en aquella carrera de septiembre. En consecuencia, los propietarios Morris E. Kernan Jr. y Jagger Inc. pierden la bolsa de $4.140 correspondiente a esa posición.

Cifras de un Año Exitoso

A pesar de la suspensión que marca el cierre de 2025, la temporada representa un enorme éxito en términos de rendimiento para Jamie Ness. Hasta el 30 de diciembre, Ness lidera a todos los preparadores nacionales con 352 victorias en 1.406 salidas. En la temporada que finalizó ayer, 31 de diciembre, y donde presentó siete ejemplares, sumó solo una victoria para llegar a 129 triunfos en el meeting, más de 20 victorias por delante de su competidor más cercano

Ness mantiene una posición destacada en la hípica estadounidense, pues finaliza entre los tres primeros por victorias en cada temporada desde 2021. En el renglón económico, este año se ubica en el puesto 12 en ganancias, con sus corredores capaz de recaudar más de $11 millones de dólares. El entrenador presentó hasta siete ejemplares en el programa de cierre de año antes de iniciar su periodo de inactividad.