Atleta de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 confiesa que fue infiel tras ganar una medalla

El nombre de Sturla Holm Lægreid, biatleta noruego de 28 años, no solo quedará en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 por su impresionante desempeño sobre nieve y rifle, sino también por un momento íntimo convertido en noticia mundial.

Tras conquistar la medalla de bronce en la prueba de biatlón de 20 km, Lægreid sorprendió al público al revelar en vivo, con la voz entrecortada y lágrimas, que había sido infiel a su novia.

Una medalla con sabor amargo

Lægreid, que ya había obtenido una presea dorada en los Juegos de Beijing 2022 y consolidado su reputación como uno de los mejores biatletas del circuito, describió a su pareja como “el amor de su vida” y admitió que, pese al logro deportivo, sentía que había perdido el “oro de su vida”.

“Hace tres meses cometí el error más grande de mi vida y le fui infiel; se lo confesé hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida”, declaró emocionado en la entrevista con NRK.

Lejos de buscar excusas, el noruego quiso convertir su confesión en una muestra de honestidad y responsabilidad, aunque reconoció que quizá fue un movimiento polémico en un escenario tan poco convencional como lo es una transmisión olímpica.

Consecuencias inesperadas

La repercusión no se hizo esperar. La exnovia de Lægreid, quien prefirió mantener su anonimato, se pronunció posteriormente ante los medios noruegos, explicando que la exposición pública de detalles tan íntimos no fue algo que ella hubiese elegido.

Aunque agradeció el gesto por parte de quienes mostraron apoyo, admitió que “es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor frente al mundo”.

Sus palabras reflejan el dolor y la complejidad de la situación: “No elegí estar en esta posición, y duele tener que vivirlo así”, dijo, dejando en claro que no está lista para retomar la relación.

Mientras tanto, en redes sociales, aficionados y comentaristas deportivos han debatido intensamente sobre si Lægreid acertó o no al mezclar su vida personal con un momento profesional tan importante, generando todo tipo de opiniones.

Más triunfos pese a la polémica

A pesar del revuelo mediático, Lægreid ha logrado mantenerse enfocado en la competencia. Tres días después de su confesión, volvió a subir al podio al ganar otra medalla de bronce, esta vez en la prueba de sprint del biatlón, consolidando su presencia entre los mejores del deporte.