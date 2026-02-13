Hipismo

Francés Michael Barzalona se luce en la grama del Jockey Challenge de la Saudi Cup

El galo se quedó con la tercera prueba del reto de jinetes y primera que se corrió en grama

Por

Saúl García
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 11:57 am
Con una fácil ventaja de más de cinco cuerpos, el jockey internacional francés Michael Barzalona logró la victoria este viernes en el Hipódromo King Abdulaziz en la tercera prueba del Internacional Jockey Challenge que se celebra como parte de las jornadas de la Saudi Cup, la cual se disputará mañana sábado en el mencionado recinto.

La tercera prueba del Jockey Challenge fue una disputa en distancia de 1.200 metros en grama, donde la victoria la consiguió el ejemplar Praetorian (IRE), presentado por el entrenador Ahmed Abdulwahed. El purasangre es un producto del semental Romanised en la yegua Ghand, el cual alcanza su cuarta victoria en 12 presentaciones que ha realizado.

               

Los parciales de la competencia fueron de cada 400 metros en 24.62, 46.73 y un tiempo final de 1:09.73, con más de cinco cuerpos de ventaja sobre el segundo puesto. Barzalona ahora suma 15 unidades a falta de una competencia para que finalice.

 

