¡Mujeres al poder! Yoqueta campeona amateur de Alemania se lleva la segunda del Jockey Challenge de la Saudi Cup

Suscríbete a nuestros canales

En la tercera carrera de la programación de este viernes en el Hipódromo King Abdulaziz de Arabia Saudita, se disputó la segunda prueba del International Jockey Challenge, donde la victoria la consiguió la yoqueta alemana Nina Baltromei, campeona amateur en su país del 2024.

Saudi Cup: yoqueta alemana consigue la segunda prueba

La amazona europea Nina Baltromei, primera mujer en ganar el Derby Alemán, la prueba más importante del turf teutón, triunfó este viernes con el ejemplar Abeyyah, presentado por el trainer Bader Rizaiq y perteneciente al los descendientes del Rey Abdalá Abdulaziz.

Los parciales de la competencia que se realizó en una distancia de 1.400 metros fueron de: los primeros 400 metros en 24.4, mientras que la media milla fue en 47.4, los 1.000 metros en 1:00.1, los 1.200 metros en 1:12.3 y terminaron la prueba en 1:26.4.

Abeyyah es un producto de cuatro años, nacido del cruce entre el semental norteamericano Premium Tap en la yegua madre Satyah por Yakaled, el cual alcanza su cuarta victoria en siete presentaciones.

Para la yoqueta europea, Nina Baltromei es su primer triunfo en el óvalo saudí, y suma 15 puntos para igualarla en el segundo lugar del Jockey Challenge junto a Saffie Osborne.