¡Confirmado!: Flavien Prat formará parte de los 14 invitados para el International Jockey Challenge de la Saudí Cup 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Jockey Club de Arabia Saudita, anunció la próxima edición del International Jockey Challenge de la Saudi Cup 2026. El torneo de jinetes será el 13 de febrero en el Hipódromo King Abdulaziz. Esta edición contará con la participación estelar del héroe de la Japan Cup, Mickael Barzalona, ​​el recientemente nombrado campeón irlandés Dylan Browne McMonagle y el ganador del año pasado, Mohammed Aldaham.

Siete jockeys de alto nivel en la máxima gesta

Las siete mujeres y siete hombres que competirán en la serie de cuatro carreras durante el gran fin de semana incluyen representación global.

Dos de los hombres son jinetes locales, y Luis Morales, nacido en Panamá y con más de 600 victorias solo en Arabia Saudita, ambos se unen al campeón defensor Aldaham en la alineación después de crear historia en 2025 al convertirse en el primer jinete saudí en triunfar.

Mickael Barzalona, Browne McMonagle y Flavien Prat hará su primera aparición en el International Jockey Challenge (IJC), completando el equipo masculino están Keita Tosaki, uno de los mejores corredores de Japón con más de 4,000 victorias, y el británico Billy Loughnane.

Siete yoquetas de gran renombre

El grupo de las mujeres, cuentan con las principales corredoras del Reino Unido: Saffie Osborne y Hollie Doye, Marie Velon de Francia, Angela Jones de Australia y la estadounidense Forest Boyce.

Tanto Hollie Doyle como Saffie Osborne son participantes anteriores, y Doyle hará su tercera aparición después de haber competido en 2025 y 2021, y Osborne hace su regreso, pues intervino en 2024.

La americana Forest Boyce, ganadora de múltiples stakes de grado en Maryland, hace su primera aparición en Riad. Boyce estará acompañada por la australiana Angela Jones, ganadora de más de 450 carreras.

Las mujeres europeas están fuertemente representadas con el regreso de la seis veces ganadora del Cravache d'Or Féminine Marie Velon, junto con las debutantes Nina Baltromei y Frida Valle-Skar.

Baltromei, de origen alemán que hizo historia en 2025 al ser la primera mujer en ganar el Deutsches Derby. Mientras, que Valle‑Skar es de origen sueco ha acumulado más de 230 victorias. Velon, cuenta con más de 600 victorias en su carrera.