Cristian Castro enloquece a las redes sociales tras exhibir sus glúteos

El cantante mexicano, Cristian Castro, volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras protagonizar un peculiar anuncio promocional relacionado con la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la pieza publicitaria, el intérprete aparece relajándose sobre una cama de masaje y vistiendo únicamente una tanga, una escena que revolucionó las redes sociales. El comercial forma parte de una estrategia para promocionar el servicio de streaming de ViX, que transmitirá los partidos del torneo.

Cristian Castro muestra de más

El anuncio rápidamente se volvió tema de conversación no solo por la inesperada imagen del cantante, sino también por el tono desenfadado con el que aborda la promoción del evento deportivo más importante del planeta.

El concepto creativo del comercial gira alrededor de un mensaje humorístico que apunta a que, durante el Mundial, los aficionados prácticamente “no harán nada más” que ver fútbol.

En el spot, Castro encarna esa idea de forma literal y aparece completamente relajado y disfrutando del momento, invitando al público a prepararse para ver todos los encuentros del torneo, mientras luce una tanga naranja que deja al descubierto su trasero.

Según el mensaje del comercial, la suscripción tiene un precio de 499 pesos y se presenta como una opción accesible para seguir todos los encuentros del campeonato.

La estrategia publicitaria busca conectar con un público amplio mediante un lenguaje directo y una escena llamativa que resulte fácil de recordar.

Rumores de romance vuelven a rodear al cantante

Mientras el comercial continúa generando comentarios, el nombre de Cristian Castro también aparece en titulares por su vida personal.

En las últimas semanas han surgido reportes que lo vinculan sentimentalmente con Natalia Camilo, una modelo uruguaya con quien habría sido visto paseando en Miami. Las imágenes difundidas en redes sociales despertaron curiosidad entre sus seguidores y medios del espectáculo.

Estos rumores aparecen poco tiempo después de que se confirmara el final de su relación con la empresaria argentina Mariela Sánchez, quien reveló que la ruptura se produjo por decisión del cantante tras una etapa de altibajos en su relación.