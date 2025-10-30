Cristian Castro rompe el silencio sobre la supuesta golpiza que le dio a su madre

Suscríbete a nuestros canales

El cantante mexicano, Cristian Castro, ha decidido poner fin al silencio que mantenía respecto a los contundentes rumores que circulaban sobre una supuesta agresión física hacia su madre, Verónica Castro.

En su declaración más reveladora hasta la fecha, el intérprete admitió que hubo momentos tensos entre ambos, pero, enfatizó que nunca existieron golpes, como aseguraron públicamente hace cinco años.

El origen de la polémica de Cristian Castro y su madre

La controversia encontraba terreno fértil tras las declaraciones de Yolanda Andrade, quien en entrevistas anteriores aseguró que la actriz tuvo que ser hospitalizada después de un episodio de violencia protagonizado por su hijo.

Podrían rastrearse versiones que afirmaban que Cristian la habría “agarrado a patadas”. Frente a ello, Cristian aclaró: “No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Fueron empujones, jaloneos, pero nunca, nunca, para nada golpes”.

Según el artista, la disputa se originó en un momento de tensión cuando su madre no estaba de acuerdo con su matrimonio y, como él mismo lo expresó: “La situación que vivimos juntos fue difícil”.

Conflictos de madre e hijo

Hasta el momento, la actriz no ha emitido comunicado público ni ha hablado directamente sobre las afirmaciones que comenzaron a circular en los medios. Su silencio alimenta la curiosidad del público y aumenta las especulaciones.

Por su parte, el intérprete de “Lloran las rosas”, admitió que, ha tenido múltiples choques con su mamá, pero sería incapaz de ponerle una mano encima.

“Tuve varias fricciones con mi vieja, pero mi mamá representa algo muy grande para mí, y yo para ella”, afirmó.