LVBP

Juegos para este martes 16 de diciembre en la LVBP

La novedad en esta jornada, es el regreso del joven Jadher Areinamo 

Por

Meridiano

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 01:55 am
Juegos para este martes 16 de diciembre en la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para que se lleve a cabo una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con puros desafíos intensos por la paridad en la tabla de posiciones y a continuación, podrás observar los encuentros pautados, para este martes, 16 de diciembre.

NOTAS RELACIONADAS

Tres encuentros se llevarán a cabo entre las ciudades de: Barquisimeto, Caracas y Maracay. La gran novedad de esta jornada, será la reincorporación del novato sensación a los Tiburones de La Guaira, Jadher Areinamo, quien verá acción nuevamente desde el día de hoy.

Juegos para este martes en la LVBP:

- Águilas del Zulia vs Cardenales de Lara 7:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Caribes de Anzoátegui vs Leones del Caracas 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

- Tiburones de La Guaira vs Tigres de Aragua 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.

Los Navegantes del Magallanes y los Bravos de Margarita, tendrán la jornada libre.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
LVBP NBA Phoenix Suns NFL Cruz Azul
Martes 16 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol