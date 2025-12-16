Juegos para este martes 16 de diciembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para que se lleve a cabo una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con puros desafíos intensos por la paridad en la tabla de posiciones y a continuación, podrás observar los encuentros pautados, para este martes, 16 de diciembre.

Tres encuentros se llevarán a cabo entre las ciudades de: Barquisimeto, Caracas y Maracay. La gran novedad de esta jornada, será la reincorporación del novato sensación a los Tiburones de La Guaira, Jadher Areinamo, quien verá acción nuevamente desde el día de hoy.

Juegos para este martes en la LVBP:

- Águilas del Zulia vs Cardenales de Lara 7:00pm en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

- Caribes de Anzoátegui vs Leones del Caracas 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar.

- Tiburones de La Guaira vs Tigres de Aragua 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.

Los Navegantes del Magallanes y los Bravos de Margarita, tendrán la jornada libre.