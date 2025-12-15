Suenan las campanas para Amanda Dudamel: Revela cuándo será su boda por la iglesia

Suscríbete a nuestros canales

En agosto de 2025, Amanda Dudamel y su novio Daniel Roa unieron su vida por el civil, en una celebración íntima con sus seres queridos. Cuatro meses más tarde, la Miss Venezuela 2021, compartió cuándo será su boda eclesiástica.

La pareja ha mantenido una relación estable desde jovencitos y luego de mucho tiempo de noviazgo, el empresario merideño s aventuró a pedirle matrimonio a la exreina de belleza en su natal Mérida. Ambos han compartido los momentos más memorables de su vida como novios y, ahora, como esposos no será la excepción.

Fecha de la boda de Amanda Dudamel y Daniel Roa

Desde su salto a la vida pública, la primera finalista de Miss Universo siempre se ha mostrado trasparente y cercana con sus seguidores en cada etapa de su vida personal y profesional.

A través de una transmisión en vivo por TikTok, Amanda Dudamel anunció que será en mayo de 2026 cuando se celebre su boda por la iglesia con Daniel Roa. Este festejo llega nueves meses más tarde de su lazo por el civil.

Sin embargo, se reservó la fecha exacta de la unión y los detalles de dónde se llevará a cabo la ceremonia religiosa.

Una razón de peso detrás de su unión por la iglesia

Si bien entre sus planes estaba bendecir su matrimonio por la iglesia, no estaba pautado para ser tan pronto pues planificar un evento como este lleva tiempo. A pesar de esto, Amanda compartió a corazón abierto que, hay una fuerte razón para adelantar su boda.

Se trata de contar con la presencia de los abuelitos del novio y los de ella durante la ceremonia, pues al ser personas de tercera edad temen que no puedan estar cuando Dios bendiga su relación.

De igual manera, relató que el abuelo de Roa falleció semanas antes de casarse por el civil, esto los llevó a reflexionar sobre la importancia de tenerlos en una fecha tan importante para ellos.