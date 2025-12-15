¡La estrella se une al equipo! Vladimir Guerrero Jr. liderará la causa de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026: el estelar inicialista Vladimir Guerrero Jr. ha ratificado su compromiso para representar a su país en el prestigioso torneo. La selección de béisbol de República Dominicana ha recibido una confirmación de peso de cara al: el estelar inicialistaha ratificado su compromiso para representar a su país en el prestigioso torneo.

La noticia es un gran impulso para la escuadra dominicana, considerada desde ya una de las principales favoritas al título, especialmente después de que el slugger de los Toronto Blue Jays se perdiera la edición de 2023 debido a una lesión en la rodilla.

Guerrero Jr., quien nació en Canadá pero creció en la República Dominicana, ha expresado que la decisión de vestir el uniforme quisqueyano se debe a una promesa y un profundo deseo familiar.

"Nací en Canadá, pero crecí en la República Dominicana. Mi padre nunca fue a un Clásico Mundial. Él me dijo de niño que debía representar a la República Dominicana si alguna vez tenía la oportunidad de hacerlo. Crecí con esa idea. Así que creo que jugaré con los dominicanos," afirmó Guerrero Jr. en declaraciones previas.

Un roster de ensueño en construcción

Con Albert Pujols como mánager y Nelson Cruz como gerente general, la República Dominicana está configurando un roster de ensueño que buscará replicar la hazaña de 2013, cuando se coronaron campeones invictos. La adición de Guerrero Jr. como el probable primera base titular añade una potencia ofensiva y un liderazgo indiscutible al lineup.

La Selección Nacional Dominicana iniciará su camino en el Grupo D, en Miami, donde se enfrentará a equipos de alto calibre. Como parte de su preparación, el equipo tiene programado jugar una serie de dos partidos de exhibición contra los Detroit Tigers en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, a principios de marzo de 2026, un evento histórico que servirá de preámbulo a la gran cita mundial.