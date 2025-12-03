MLB: Vladimir Guerrero Jr lidera el Derby de Jonrones de La Gente del Barrio

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr liderará un grupo de peloteros que en Miami darán un espectáculo en el Derby de Jonrones inaugural. El dominicano será la gran figura del evento, aportando liderazgo y carisma en una cita que busca marcar un antes y un después en la cultura del béisbol latino.

El grupo de estrellas la conforman: Noelvi Marte, Oneil Cruz, Ketel Marte, Junior Caminero, Randy Arozarena, Carlos Santana, Geraldo Perdomo y José Ramírez. Una mezcla de juventud, experiencia y talento que refleja la nueva era de influencia global en Grandes Ligas.

La Gente del Barrio apuesta por un formato que conecta tradición y espectáculo, con Miami como epicentro. El evento busca consolidarse como referencia anual, mostrando cómo el talento latino redefine el poder ofensivo en MLB y enciende pasiones en loanDepot park.

¿Qué es La Gente del Barrio y su Home Run Derby?

La Gente del Barrio es una organización sin fines de lucro que impulsa educación, salud e iniciativas deportivas juveniles en comunidades latinas de Estados Unidos y América Latina. Utiliza el béisbol como plataforma cultural y social, conectando comunidades con entretenimiento.

El proyecto se materializa en el "Celebrity Softball Game & Home Run Derby", un fin de semana de gala, espectáculo y béisbol en el loanDepot park de Miami. La edición 2025 se organiza en alianza con la fundación VG27 de Vladimir Guerrero Jr.

El evento reúne estrellas MLB como Fernando Tatis Jr., Juan Soto y Elly De La Cruz, además de artistas como Gente de Zona y figuras mediáticas. Con entradas pagas, los ingresos se destinan a la fundación, celebrando la cultura latina del béisbol y apoyando causas sociales.