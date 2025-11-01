Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani desatan el poder con estadísticas de postemporada inéditas en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Postemporada 2025 de la MLB ha sido testigo de una exhibición de poder y disciplina ofensiva que ha reescrito los libros de récords. Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas, dos jugadores han alcanzado simultáneamente la espectacular combinación de 12 Extrabases (XBH), 12 Bases por Bola (BB) y 8 Jonrones (HR) en una única fase de playoffs. Los protagonistas de esta gesta son dos de los talentos más electrizantes del béisbol moderno: Vladimir Guerrero Jr. de los Toronto Blue Jays y el fenómeno bidireccional, Shohei Ohtani de Los Ángeles Dodgers.

Dominio ofensivo: El club del 12-12-8

Alcanzar la marca de 12 XBH, 12 BB y 8 HR en la presión de los playoffs subraya no solo el poder de estos jugadores, sino también su disciplina en el plato (BB) y su capacidad para conectar batazos que cambian el juego. Las estadísticas confirman que ambos jugadores fueron anclas ofensivas para sus respectivos equipos en la emocionante Postemporada 2025.

Vladimir Guerrero Jr.: El poder de Vladdy

Vladimir Guerrero Jr. lideró la ofensiva de los Blue Jays con una combinación letal de fuerza y contacto oportuno. Sus 8 jonrones empataron la marca máxima de la postemporada, y sus 12 extrabases (que incluyen dobles, triples y jonrones) demostraron su capacidad para castigar al pitcheo rival en momentos cruciales.

Impacto clave: El toletero dominicano-canadiense ha demostrado una madurez impresionante, superando la presión con cada turno al bate y estableciendo un nuevo récord de franquicia para los Blue Jays en jonrones y carreras impulsadas en una sola postemporada. Su actuación fue vital para el éxito de Toronto en el camino a la Serie Mundial.

Shohei Ohtani: El Fenómeno Completo

Por su parte, Shohei Ohtani solidificó su estatus como el jugador más único del deporte. Lograr estas cifras ofensivas mientras también contribuye como lanzador abridor en juegos clave de la Postemporada 2025 es un testimonio de su talento. Sus 12 BB destacan su paciencia y la cautela extrema que los lanzadores oponentes deben tener al enfrentarlo, mientras que sus 8 HR y 12 XBH evidencian su temible capacidad de slugging.

Legado dual: Ohtani no solo igualó a Vladdy Jr. en este nicho estadístico ofensivo, sino que lo hizo bajo la doble carga de ser el as y el DH de los Dodgers. Su desempeño en los playoffs ha reafirmado que es un jugador de época que sigue destrozando récords.

¿Por qué es un hito para la MLB?

Este hito estadístico en los MLB 2025 playoffs es sumamente buscado en Google, ya que la combinación de métricas avanzadas (XBH y BB) con la estadística de poder clásica (HR) atrae tanto a los analistas de sabermetrics como a los fanáticos tradicionales.