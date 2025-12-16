Victoria de élite: Carlos Luis Uzcátegui inscribe su nombre en el palmarés de esta selectiva en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada hípica del pasado domingo en el Hipódromo La Rinconada catapultó a varios profesionales a la selecta lista de ganadores de pruebas selectivas, que incluyen a jinetes, entrenadores y propietarios.

El Ascenso de Carlos Luis Uzcátegui: La Rinconada Reunión 48

El entrenador Carlos Luis Uzcátegui culminó una temporada excepcional con un hito significativo. Su regreso a las pistas, formalizado el 16 de marzo del presente año con el triunfo del ejemplar Odín, marcó el inicio de un destino prometedor para el 2025.

Uzcátegui demostró su capacidad al coronarse ganador del segundo meeting de entrenadores del año, un logro que repitió en el cierre de la temporada. Si bien el preparador celebró numerosas victorias a lo largo del calendario, el triunfo alcanzado el pasado domingo reviste una importancia especial.

Hito en el Clásico “Cañonero” (GI): Edición 20 Potro Carrera

Uzcátegui sumó su primera victoria en esta prueba de grado I gracias al desempeño del ejemplar Star White en la edición número 20 del Clásico “Cañonero” (GI). Este triunfo le permite al trainer inscribir su nombre en la selecta lista de profesionales que conquistan esta prestigiosa prueba.

Star White, conducido por el jinete Francisco Quevedo, corrió cerca de la velocidad. Al girar la curva final, el ejemplar dominó la carrera y contuvo con solvencia la arremetida de Niño Del Cielo, que debió conformarse con el segundo lugar. El tiempo final de la prueba se estableció en 67.1.

Francisco Quevedo: Jinete Ganador Star White Potro dosañero

Para el jinete Francisco Quevedo, esta victoria en el “Cañonero” le permite empatar en triunfos dentro de este clásico con figuras como Simón Robles, Jean Carlos Rodríguez y Robert Capriles, quienes ya ostentaban dos victorias.

Por su parte, Star White cerró una campaña brillante. El hijo de Imaginary Sailor en Gran Venezuela por Águila Negra, que defiende los colores del Stud “Yellowstone”, finaliza el año con una campaña de ocho actuaciones y cinco triunfos. Con estos resultados, Star White se erige como el fuerte candidato a llevarse la distinción de Mejor Dosañero del 2025 en el hipismo venezolano.