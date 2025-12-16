LVBP

¿Cuál es el número trágico de Leones tras la reciente derrota?

Los Leones del Caracas acumulan 27 derrotas en esta temporada 

Por

Neyken Vegas
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 11:54 pm
FOTO: CORTESÍA
Las alarmas no se apagan en la ciudad de Caracas, tras una nueva derrota de los Leones este lunes, 15 de diciembre, y con la situación cuesta arriba, muchos analistas comienzan a pronosticar ¿Cuál sería el número trágico de los capitalinos?.

Los dirigidos por José Alguacil fueron superados por la mínima por los Bravos de Margarita 3 carreras por 2 en el estadio Monumental Simón Bolívar y ahora su balance, es de 21-27.

Leones tiene la misión de evitar las 30 derrotas:

Hasta el momento, con lo apretado que está el campeonato, es muy complicado descifrar cuáles serían las combinaciones, para una hipotética eliminación de los "Melenudos".

Sin embargo, tomando en cuenta lo ocurrido en la campaña anterior y justamente también por lo parejo de este campeonato, podría asumirse que está novena debe evitar a como de lugar, sumar tres derrotas más, cuando le restan ocho encuentros en esta ronda regular.

Esto quiere decir que deberían jugar como mínimo, para 6-2 en lo que resta del torneo, para optar por el cuarto lugar o por luchar por el play in.

¿Con que récord quedó eliminado Leones la temporada pasada?

En la campaña anterior, los Leones quedaron con foja de 27-30 y eso los llevo al play in, pero sin tener la ventaja de la localía, aunado a la misión de ganar dos desafíos por haber terminado en la sexta plaza. En ese sentido, terminaron siendo eliminados en el primer desafío del comodín.

Por su parte, el séptimo lugar fue para Tiburones de La Guaira, quienes dejaron balance de 26-31. Esto ratifica que la misión de los de Alguacil debe ser justamente esa, terminar la ronda regular con menos de 30 reveses, para tener aspiraciones.

Martes 16 de Diciembre de 2025
Beisbol