Serie del Caribe 2026 podría no jugarse en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este lunes, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) emitió un comunicado asegurando que las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México informaron que no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

Serie del Caribe en el aire

Si bien a principios del mes de diciembre la la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ratificó su compromiso para organizar el evento, asegurando que contaban con las condiciones necesarias, la situación ha dado un giro repentino a falta de poco más de un mes para subir el telón del evento en Caracas.

Según la CBPC, la comunicación por parte de los demás miembros "fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación".

Por lo pronto, la Confederación continuará "evaluando la situación y considerando las distintas alternativas disponibles". Una vez adopten una postura irreversible, ya sea que se suspenda la Serie del Caribe 2026, se mantenga en Venezuela o se cambie de sede, será debidamente informada por sus canales oficiales.