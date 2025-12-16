De esta manera afronta José Alguacil las críticas por el mal momento de Leones

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha estado cargada de noticias sorprendentes y algunas polémicas. Uno de esos casos, que ha estado en el "ojo del huracán" es el de el manager José Alguacil.

El estratega con cinco campañas al mando de los "Melenudos" ha sido el principal señalado por los malos resultados del equipo y en su defensa, emitió unas declaraciones recientemente.

Esto dice José Alguacil sobre e las críticas:

"El ser humano no fue construido para ser apabullado, como humano, nadie quiere estar en esa situación en la que yo he estado. Ese es el precio de ponerse una camisa de los Leones del Caracas", mencionó inicialmente el dirigente.

A eso añadió que respeta a los que sientan "odio" hacia él y que también está respaldado por muchas personas. Además, dejo claro que para ser manager pasó por una gran preparación y contaron con grandes mentores que hicieron o hacen vida en las Grandes Ligas, como: Frank Robinson, Dusty Baker y Bruce Bochy, entre otros nombres.

Para concluir, Alguacil dejo claro que su mayor deseo "no es ser un héroe, sino clasificar a Leones a la postemporada". Todo esto lo dejo saber a través de una entrevista con el medio"Teledeportes".

Con la derrota de esta noche contra los Bravos de Margarita, los capitalinos quedaron ahora con balance de 21-27, quedando a ley de un milagro, para clasificar de manera directa.