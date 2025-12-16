LVBP: Ronald Acuña Jr. ha brillado para Tiburones ¿Cómo le fue en años previos?

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 13, Ronald Acuña Jr. cumplió sus primeros 11 partidos en la presente temporada 2025/2026 de la LVBP, y como era de esperarse, la súper estrella de los Tiburones de La Guaira en el lapso dejó una línea ofensiva de alta factura:

.297 en promedio de bateo

.469 en porcentaje de embasado

.486 de slugging

.955 de OPS

Eso resultó tras irse de 37-11 con 1 doble, 2 cuadrangulares, 11 bases por bolas más 1 pelotazo recibido, guarismos que acompañó con 6 carreras empujadas, 8 anotadas, 3 ponches más 8 cojines estafados.

Ronald Acuña ¡sobrado!

Dado su estatus de jugador franquicia de los Bravos de Atlanta, figura generacional en la MLB, aunado a los conocidos problemas físicos en los ligamentos anteriores cruzados de sus dos rodillas, todo en conjunto ha limitado su tiempo de juego para el cardumen en este circuito.

Tomando como referencia esa cantidad de primeros compromisos, 11, analizaremos sus estadísticas en el mismo rango de tiempo durante pasados torneos.

En la 2023/2024 ligó de 45-19, incluyó 5 biangulares, 1 triple, 4 tablazos de cuatro esquinas, 10 pasaportes, 2 almohadillas robadas, 2 bolazos a su anatomía, 16 pisadas del plato, 15 mandados a la registradora y 10 ponches. Por lo que su línea quedó en:

.422 de average

.544 en porcentaje de embasado

.844 de slugging

1.388 en OPS

Para la ronda eliminatoria del 2022/2023, el hermano mayor de Luisángel estuvo en 10 partidas donde se fue de 34-15, 1 doblete, 2 jonrones, 6 empujadas, 10 anotadas, 3 boletos, 8 ponches y 2 pelotazos para línea de:

.441/.513/.647/1.160.