LVBP: Cardenales de Lara desplegó la ofensiva más feroz de todas

Motivado a la cancelación del Juego de Estrellas, que estaba pautado para el pasado 9 de diciembre, la novena semana de acciones resultó corta respecto a las otras para los ocho que conforman la LVBP, empero, en solo cuatro partidos Cardenales de Lara desplegó una ofensiva del todo feroz, incluso como si hubiesen jugado una semana completa o con más de una doble tanda.

Para los pájaros rojos en ese trayecto los rivales fueron Caribes de Anzoátegui y Leones del Caracas, dos compromisos contra cada uno y de manera global ligaron de 157-58, con 12 dobles, 1 triple, 11 cuadrangulares, sacaron 22 bases por bolas y recibieron 1 pelotazo, por lo que su línea ofensiva quedó en:

Cardenales de Lara se desbocaron

.369 de average

.450 en porcentaje de embasado

.669 de slugging

1.119 en OPS

Performance que estuvo acompañado por 23 ponches, 2 almohadillas estafadas, 37 carreras remolcadas y 41 anotaciones. Tan desbordado fue el ataque que el más cercano en promedio fueron los Tiburones de La Guaira con .350, además de Tigres de Aragua .319 y Caribes con .308. Ellos tres los únicos con al menos .300.

Adicionalmente, solo Tigres consiguió más imparables, 60, pero en 5 partidos; Cardenales en 4 totalizó sus 58.

De manera individual, sobresalieron Ildemaro Vargas que el jueves vs Anzoátegui 2 veces se fue para la calle y tuvo 4 impulsadas; Rafael Ortega, Jesús Bastidas y Alejandro Mejía que el domingo largaron jonrón ante Leones. Cada uno bateó de 3-3, 4-3 y 5-3.