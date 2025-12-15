El salsero Willie González se apodera de las “camioneticas” en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El gran salsero Willie González sorprendió a los caraqueños al subirse a una camionetica por puesto de la ciudad capital para rencontrarse con el venezolano de a pie que tanto ha escuchado su música por años.

Luego del fiestón que se armó en el Hipódromo de La Rinconada durante el fin de semana tras el cierre del tercer meeting la temporada hípica 2025, donde artistas internacionales se unieron en un mismo escenario con el propósito de llevar entretenimiento a todos los asistentes.

Uno de ellos fue Willie González, la voz detrás de éxitos como “Hazme Olvidarla”, “Seda”, “Pequeñas Cosas” y “No podrás escapar de mí”, quien llegó a La Rinconada con un derroche de talento y una dosis de buena salsa para los amantes del género.

Willie González se sube a una camioneta en Caracas

Por décadas Venezuela se ha considerado como un país que lleva la salsa en el corazón, algo muy común es subir a una camioneta de pasajeros y escuchar aquellos temas que han sido replicado por generaciones.

Sin duda, lo que para muchos era un día más de su rutina, se convirtió en un momento de felicidad al conocer a su ídolo. Willie González asumió el compromiso de ir hasta Petare y vivir la experiencia de estar en una camioneta junto a los caraqueños, quienes no tardaron en reconocerlo.

Con mucho ánimo recibió a los pasajeros, los saludó incluso aprovechó para compartir un momento en la ruta.

“Gracias a todos ustedes, mi música siempre suena en este medio de transporte. Venezuela nunca me deja de sorprender, cada rincón de este país tiene una historia que contar y una melodía que acompañar. ¡Sigan bailando al ritmo de nuestra música!”, apuntó en su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías del momento.