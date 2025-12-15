LVBP: Estos son los números de Orlando Arcia luego de su primera semana con Leones

Suscríbete a nuestros canales

La novena semana de ronda regular cerró -otra vez- con saldo negativo para Leones del Caracas, algo que no les ha permitido salir del sótano de la clasificación. Sin embargo, en medio de todo ese malestar, una de las pocas buenas noticias la protagonizó Orlando Arcia con su incorporación al equipo.

Y es que la llegada del grandeliga venezolano siempre es un plus para los melenudos, quienes suman defensa y buen contacto para estas semanas de crisis. Además, recordemos que el grupo cuenta con la ausencia de uno de sus bateadores de poder como Lenyn Sosa.

Arcia no desentona con Leones

El estreno de Orlando Arcia en esta temporada 2025-2026 de la LVBP se dio el pasado 10 de diciembre, contra los Navegantes del Magallanes. A pesar de la derrota, su bate respondió con buenas conexiones para duplicar en cuatro visitas al plato.

Pero si hablamos de su presentación más productiva hasta el momento, sin duda tiene que ser la del día 12 contra Águilas del Zulia. Allí aportó con dos carreras impulsadas y dos dobles durante el triunfo de los melenudos en Maracaibo.

Cabe recordar que Orlando Arcia no defendía el uniforme de Leones del Caracas desde la zafra 2023-2024.

Números de Orlando Arcia en la temporada 2025-2026 de la LVBP