Javier Tebas responde a Florentino Pérez por sus ataques en el 'Caso Negreira'

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, salió al paso a dejar nuevos ataques sobre el conocido 'Caso Negreira', apuntando directamente al FC Barcelona. Lo hizo durante un tradicional encuentro navideño con la prensa, uno que ya dejó respuestas desde la cabeza de LaLiga, en representación de su mandatario, Javier Tebas.

El dirigente madridista calificó la situación de los pagos por 18 años a uno de los cuatro vicepresidentes del del Comité Técnico de Árbitros (CTA) como "el caso más grave del fútbol a día de hoy", aunque la justicia aún no ha logrado probar ningún delito.

A su vez, el mandatario merengue fue más allá en sus cuestionamientos y direccionó sus ataques a la RFEF y LaLiga sobre una supuesta pasividad, lo que generó la respuesta del líder del torneo doméstico español.

La respuesta de Javier Tebas a Florentino Pérez

El dirigente del certamen ibérico utilizó como vitrina para enfilar su contestación su cuenta en la red social X (antes Twitter), en la que compartió el extracto de video de Pérez.

En su publicación Tebas inició escribiendo: "Que no te construyan el relato, presidente. En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento".

Al tiempo que recordó fue el Real Madrid el último en añadirse al caso, de forma contraria a lo que apuntaba Florentino. "El orden fue claro y rotundo: El fiscal, El abogado de Estrada Fernández, LaLiga (aunque actuamos antes en Fiscalía), Y finalmente, el Real Madrid, que fue el último en personarse", expresó.

"¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces. Por cierto, el fiscal formuló 19 preguntas, el abogado de Estrada 2. antes de la formulada por el abogado de Laliga. Y cabe recalcar que las cuestiones que el Real Madrid intentó plantear después ya habían sido respondidas por Luis Enrique y Valverde", agregó el mismo Tebas en su escrito.

Tebas pidió respeto a la investigación

En su misma publicación, el mandatario liguero recordó que este es un proceso que definirá la justicia española, después de mantenerse en completa investigación.

"Hablar de "pasividad" en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí", finalizó el texto.

Javier Tebas se ha mostrado muy crítico con el presidente del Real Madrid, que últimamente ha apuntado cañones contra el FC Barcelona, después de un evidente alejamiento entre los clubes.