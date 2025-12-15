Estos serían los 5 jugadores en la rampa de la salida del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La próxima temporada se vislumbra como un período de profunda reestructuración en el Real Madrid. Las informaciones apuntan a que la directiva, insatisfecha con el rendimiento y con la actitud de algunos futbolistas en las últimas campañas, está decidida a ejecutar una "limpieza" significativa en la plantilla.

Varios nombres importantes, incluidos figuras que fueron decisivas en ciclos anteriores, se encuentran con el futuro en el aire. La llegada de nuevos talentos y la necesidad de liberar espacio salarial hacen que estos futbolistas sean firmes candidatos a buscar nuevos horizontes.

Renovación forzosa

En la zona de atrás, la edad y los problemas físicos son los principales detonantes para una posible salida de veteranos que llegaron como "fichajes de impacto" a coste cero.

David Alaba: El central austriaco, pieza clave en la Champions de 2022, ha sufrido varias lesiones graves que han mermado su continuidad. Con 33 años, su alta ficha y su fragilidad física reciente lo sitúan como un jugador "amortizado" por la directiva.

Ferland Mendy: El lateral izquierdo se la pasa en la enfermería y en el club dijeron basta. Con la presencia de Álvaro Carreras y Fran García como suplente, la posición está cubierta.

Descarte por falta de minutos

Por otro lado, en un centro del campo dominado por Bellingham, Tchouaméni, Camavinga y Valverde, los jugadores que no han logrado afianzarse como titulares habituales son los principales afectados.

Dani Ceballos: Con la competencia férrea en su posición, su salida es vista como una forma de liberar un cupo salarial y ofrecerle la oportunidad de ser titular en otro club, ya que su papel es meramente secundario.

Las estrellas en la puerta de salida

Ahora bien, la situación más delicada y sorpresiva se vive en la delantera, donde nombres de gran peso han sido mencionados en los rumores de salida, impulsados por la necesidad de generar ingresos y la expectativa de grandes incorporaciones.

Rodrygo Goes: Se especula que la directiva podría utilizarlo como moneda de cambio o una venta importante para financiar otras operaciones. Su rol paso a hacer secundario y su impacto desde el banquillo no está cumpliendo con las expectativas.

Vinícius Jr: Si bien es considerado un referente deportivo y una estrella, se ha mencionado su posible salida si no hay una extensión de su contrato. Además, los reportes sobre las cuestiones de actitud en el vestuario apuntan a que ningún jugador, por importante que sea, es intocable en esta "limpieza".

El Real Madrid busca jugadores plenamente comprometidos y con un liderazgo positivo. Sacrificar a "vacas sagradas" o talentos de alto valor es una señal de que nadie está por encima de la institución y que la indisciplina o la complacencia no serán toleradas en el nuevo proyecto.