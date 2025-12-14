Mbappé se aleja: Así quedó la tabla de goleadores en LaLiga de España

Suscríbete a nuestros canales

La lucha por LaLiga de España dejó una nueva jornada en el tapete. La victoria acompañó a los dos equipos líderes del pelotón, el FC Barcelona y Real Madrid. Aunque, ahora mismo, las diferencias en sensaciones sean opuestas.

Por ejemplo, los culés pudieron cumplir su compromiso correspondiente ante Osasuna (2-0) con la tranquilidad de necesitar mantener las distancias ante sus perseguidores, mientras los merengues tenían todos los focos puestos en su entrenador, Xabi Alonso, que se jugaba el puesto en este duelo.

Kylian Mbappé pudo sumar a la causa de los suyos, anotando el primer tanto del triunfo 1-2 ante Alavés, un gol que además lo reafirma en la cima de la lucha por 'El Pichichi' en esta edición liguera, premio al máximo goleador del certamen.

El francés pudo llegar nada más y nada menos que a 17 tantos, una cifra muy destacada a estas alturas de la temporada y que es más seguida de cerca por los 11 tantos que tiene un Ferrán Torres, que no pudo añadir dianas a su cuenta en la fecha.

¿Quiénes completan el quinteto de goleadores en LaLiga?

Para encontrar el tercer jugador en esa lucha de goleadores está un Vedat Muriqi con nueve anotaciones, quien cerró la victoria de los suyos 3-1 ante Elche en el Campo de fútbol Son Moix.

El delantero kosovar pudo desprenderse de la igualdad en goles con Robert Lewandowski, quien no vio acción en la jornada y quedó con ocho tantos en sus registros.

No obstante, cerca en la pelea en esta zona de la tabla de goleadores en LaLiga se encuentra el argentino Julián Álvarez, con siete tantos en sus estadísticas, aunque tampoco sumó en este jornada de LaLiga.