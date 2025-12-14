Traspaso en vilo: las "novias" de Giannis Antetokounmpo que amenazan el futuro de los Bucks

Suscríbete a nuestros canales

La NBA se encuentra paralizada por un rumor: la posible salida de Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. A raíz de la decepcionante dinámica de los Bucks y la clara intención de la estrella griega de pelear por el anillo, una lista de pretendientes de alto calibre ha sido desvelada, iniciando una cuenta regresiva para la fecha límite de traspasos.

Los rumores, que se intensificaron a principios de diciembre de 2025, sugieren que Giannis y su agente están analizando activamente la posibilidad de un cambio de aires si la situación en Milwaukee no mejora. El dos veces MVP aún tiene dos años de contrato garantizado más una opción de jugador para la temporada 2027-2028, lo que obliga a los Bucks a moverse ahora si quieren recibir un paquete de traspaso de valor histórico.

La lista de pretendientes: Nueva York y Miami a la cabeza

Según varios informes, incluyendo el del reconocido periodista Shams Charania, tres equipos de la Conferencia Este y otros mercados importantes están al acecho, preparando ofertas que podrían redefinir la liga:

New York Knicks

Los Knicks han emergido como uno de los destinos más agresivos. La Gran Manzana le ofrece a Giannis un mercado gigantesco, una afición hambrienta y, lo más importante para los Bucks, un arsenal de activos (jugadores jóvenes y múltiples selecciones de Draft) capaz de sostener una megatransacción.

Miami Heat

El Heat es el otro gran favorito en el Este. Existe una sensación creciente en la liga de que si los Knicks no cierran un acuerdo, Miami se posicionará de forma muy agresiva. El equipo de Florida tiene el atractivo de su cultura de campeonato y la experiencia de haber alcanzado finales recientes sin una superestrella del calibre de Antetokounmpo. Además, se rumorea que Miami sería uno de los destinos preferidos por el propio jugador.

Chicago Bulls

Los Chicago Bulls también han sido nombrados como uno de los equipos interesados. Aunque su proyecto actual no parece el más contendiente, poseen activos y espacio salarial para entrar en la puja.

Los agentes de poder y los paquetes temerarios

Fuera del Este, otros equipos con capital de Draft o estrellas establecidas se han unido a la especulación, listos para ofrecer paquetes masivos:

San Antonio Spurs: El escenario más futurista. La idea de emparejar a Giannis con Victor Wembanyama ha generado especulaciones sobre la posibilidad de formar la pareja interior más aterradora de la historia. Los Spurs tienen el capital de Draft para seducir a Milwaukee.

Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors: Pese a sus limitaciones de activos y la necesidad de cuadrar salarios, ambos equipos del Oeste han sido mencionados como interesados, especialmente los Warriors, que podrían involucrar piezas importantes en la negociación.

Toronto Raptors y Detroit Pistons: Estos equipos pueden ofrecer una gran cantidad de selecciones de Draft a futuro, lo que podría ser de interés para los Bucks si deciden entrar en una reconstrucción total.

El Juego de la espera de Milwaukee

A pesar del ruido mediático, el gerente general de los Bucks, Jon Horst, ha mantenido una postura firme: no tiene intención de mover a un jugador del calibre de Antetokounmpo sin recibir un regreso histórico.

El silencio de Giannis en redes sociales y ante la prensa ha sido interpretado por algunos como una estrategia calculada. La estrella, que ya advirtió antes de la temporada que buscaría un destino donde pudiera competir por el título, está dejando que los hechos de la cancha hablen. Con los Bucks luchando por puestos de Play-In, la ventana para que Milwaukee revierta la situación y convenza a su ícono de quedarse se está cerrando rápidamente.