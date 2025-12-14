Mid East Falcons se convierte en el primer campeón del Baseball United

Suscríbete a nuestros canales

Llegó a su fin la primera temporada del Baseball United, campeonato que reúne a las mejores novenas de Medio Oriente, donde el equipo Mid East Falcons ante todo pronostico logró consagrarse campeón de la primera campaña. El conjunto de Dubái vino de atrás en la serie final para vencer a los Mumbai Cobras en el último juego por marcador de 8 carreras a una.

Falcons volaron a la gloria desde el montículo

El pitcheo de los Falcons fue un festival de precisión. La obra maestra fue lanzada por el mismísimo Shotaro Kasahara, quien durante seis entradas fue una muralla insuperable, mantuvo el marcador en cero antes de retirarse, ponchó a seis Cobras y permitió apenas dos hits.

Kasahara 72 lanzamientos, de los cuales 57 fueron strikes. Luego, Shingo Hirata entró para incendiar el montículo (¡literalmente, tras anotar una Fire Ball!) y Severino González selló el trato en el noveno como si fuera un paseo por el parque.

La batería respaldó

La ofensiva del Medio Oriente fue una sinfonía de poder. Shuhei Fukuda (3-2, 1 impulsada) y Hiroyuki Makajima (3-2, 1 impulsada) estuvieron imparables, y Gregori Cano tuvo una noche estelar (3-1, 2 anotadas, 1 impulsada). ¡Un ataque simplemente explosivo!

Y si Kasahara fue el muro, Munenori Kawasaki fue el rayo. Nombrado MVP de la United Series, este héroe de la ronda por el título se fue 5-2 en la noche final, con una carrera y dos impulsadas, lideró a los Falcons y terminó con un promedio de grandeliga de .417 ave.

Tras tropezar en el Juego 1, los Falcons despertaron con una furia incontrolable, dando la vuelta a la serie con dos victorias consecutivas y demoledoras. Durante estos triunfos sucesivos, anotaron un total de 16 carreras y 26 hits, y solo permitieron solo cinco a su rival.