Oscar D'León despide a estrella de "El Gran Combo Puerto Rico"

El Gran Combo de Puerto Rico sigue de luto, al confirmarse la muerte de Luis Antonio ‘Papo’ Rosario, una de sus voces más emblemáticas. La noticia se ha confirmado este viernes 12 de diciembre, con un doloroso mensaje que ha despertado múltiples reacciones de tristeza.

Duro adiós

En el comunicado detallaron que el artista ha partido de este mundo a la edad de los 78 años, y que sus familiares por siempre lo tendrán muy presente en su corazón y memoria.

“Ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón. Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza”, escribieron.

Interpretó éxitos que aún resuenan en las pistas de baile y en la memoria de los fanáticos, entre ellos, temas de la talla de “Carbonerito”, que lo catapultaron como favorito tanto en Puerto Rico como en toda América Latina.

Mensaje de Oscar D'León

El conocido “Sonero del mundo”, ha utilizado su perfil de Instagram para escribir un doloroso mensaje, aseverando que no hay palabras para una partida tan dura, y que la energía de Luis Antonio por siempre estará muy presente en el corazón.

“Me consuela pensar que ya se reencontró con Rafa allá arriba y que deben estar montando la rumba más grande que el cielo haya visto. No hay palabras para esto, se me parte el alma saber que “El Carbonerito”, ese guerrero incansable de la tarima, ya no está con nosotros físicamente”, ha escrito Oscar.

En este sentido, el músico venezolano ha enviado condolencias a la esposa, hijos, familiares y amigos de Luis Antonio, por la partida.