Farándula

Oscar D'León y Gilberto Santa Rosa se juntaron ¡Duros de la salsa!

Las estrellaron intercambiaron palabras y gestos de mucho cariño  

Por

Elvis González
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 01:45 pm
Oscar D'León y Gilberto Santa Rosa / Cortesía
Oscar D'León y Gilberto Santa Rosa emocionaron a los fanáticos al vivir un bonito encuentro en Estados Unidos. Los artistas y estrellas de la salsa abrazaron y posaron muy sonrientes minutos antes de una presentación en el iHeartRadio!.

Dos salseros juntos

El conocido “Sonero del mundo”, estaba de punta en blanco con un traje en color negro repleto de puro brillo. Mientras que el boricua estaba con un traje sencillo, pero muy feliz de ver cara a cara a Oscar.

El momento fue oportuno para que ambos se abrazaron y posaran muy felices para las cámaras. Las fotos lograron su objetivo de encender las redes sociales con comentarios de cariño y halagos de ver juntos, a dos grandes de la salsa.

“A pocos minutos para cantarles y así lo hemos pasado mientras nos preparamos para darle un show con mucha alegría y amor. Agradecido con todos los medios, a iHeartRadio! y cada una de las personas que me han acompañado hoy”, escribió el venezolano en Instagram.

Oscar lleno de vida

En la celebración el salsero creador de grandes éxitos como “Llorarás”, “Yo quisiera”, “Qué bueno baila usted” y “Detalles”, estuvo muy alegre dando entrevistas y lo más importante compartiendo con su público.

Hasta una bailada dio en la alfombra roja, mostrando que a sus 82 años se encuentra más activo que nunca.

