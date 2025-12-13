Michael Porter Jr. se une a Kevin Durant en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

El impacto de Michael Porter Jr. (MPJ) con los Brooklyn Nets está redefiniendo su carrera. En lo que va de su trayectoria con la franquicia neoyorquina, el alero ha desplegado un nivel de eficiencia ofensiva que lo sitúa en una compañía sumamente exclusiva.

En sus primeros 20 partidos con los Nets, MPJ ha acumulado la impresionante cifra de 525 puntos, estableciendo un ritmo de anotación de élite. Pero lo que realmente catapulta su logro a la historia de la liga son sus porcentajes de tiro.

La combinación de volumen de anotación y eficiencia es asombrosa: ha logrado un 50% en tiros de campo y un excelente 40% desde más allá del arco de tres puntos.

El club 525/.500/.400: un dúo de gigantes

Esta combinación de 525 o más puntos con una eficiencia de 50% en tiros de campo y 40% en triples en los primeros 20 partidos de un jugador con un equipo solo tiene un precedente en la historia de la NBA: Kevin Durant.

MPJ se convierte así en el segundo jugador en la historia de la liga en alcanzar estas marcas de élite en sus 20 primeros juegos con un equipo.

El único otro jugador que ha logrado esta hazaña, Kevin Durant, lo hizo con tres equipos diferentes (Warriors, Nets y Suns), destacando aún más la dificultad del logro que Michael Porter Jr. ha alcanzado tan rápidamente en Brooklyn.

Este rendimiento no solo demuestra que Porter Jr. está superando los problemas de lesiones que marcaron sus inicios, sino que también establece un estándar de productividad que rara vez se ve en la liga. Para los Nets, este arranque de MPJ es una señal clara de que han adquirido a un anotador de élite con una eficiencia que puede cambiar el panorama competitivo de la franquicia en el Este.