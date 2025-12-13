MLB: Boston tendría una solución en esta estrella venezolana para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston comienzan a perfilar decisiones estratégicas con la mirada puesta en la temporada 2026 de la MLB, y una de las áreas que más atención genera es la ofensiva del cuadro interior. En ese contexto, el nombre del venezolano Eugenio Suárez aparece como una alternativa sólida y realista para una organización que busca equilibrio entre poder, experiencia y liderazgo, aún más si no firma de regreso al otro antesalista, Alex Bregman.

La agencia libre suele ofrecer oportunidades que encajan con proyectos deportivos en transición o consolidación, y Boston no es la excepción. Con la necesidad de sumar producción consistente y presencia veterana en el clubhouse, el pelotero de 34 años podría cubrir grandes necesidades.

En la campaña 2025, terminó con 159 compromisos diputados, 588 turnos, 91 carreras anotadas, 134 imparables, 28 dobles, 49 cuadrangulares, 118 remolcadas, cuatro bases robadas, 46 boletos y promedio de .228.

¿Eugenio Suárez es la opción ideal para Boston?

Eugenio Suárez se presenta como una solución ideal para los Medias Rojas de cara a 2026. El antesalista venezolano, con amplio recorrido en Grandes Ligas, ha construido una reputación como bateador de poder y jugador confiable defensivamente.

Su presencia en el lineup no solo aporta jonrones y carreras impulsadas, sino también conocimiento del juego y manejo de la presión, factores determinantes en una franquicia acostumbrada a competir por puestos de postemporada en la División Este de la Liga Americana.

Finalmente, los Medias Rojas de Boston tienen grandes decisiones que tomar en las próximas horas, tomando en consideración que no hay muchos antesalistas como Eugenio Suárez en el mercado actual dentro del mejor béisbol del mundo.