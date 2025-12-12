Anna Patricia Blanco gana Miss Charm 2025 en Vietnam ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

Anna Patricia Blanco Flores, acaba de coronarse como Miss Charm 2025 en una gala cargada de brillo en Vietnam. Tras varias semanas de competencias, actividades y desfiles, la joven trae la primera corona a Venezuela.

Victoria para Venezuela

Anna ganadora de la competencia El Concurso By Osmel Sousa, se había perfilado como una de las grandes favoritas por su buen inglés, fuerza escénica y personalidad que cautivó a los vietnamitas desde su llegada hace semanas.

Con un ajustado vestido azul de Leo Almodal, cabello suelto y suave maquillaje, la modelo y cantante recibió la corona de manos de Rashmita Rasindran.

Anna ya tenía gran experiencia en los concursos de belleza, ya que fue al Miss Grand Internacional 2024 en Tailandia, sin clasificación. Junto a la organización Miss Grand Venezuela decidió regresar más preparada y con más fuerza, convirtiendo hoy su sueño realidad de ganar una corona internacional.

La final se desarrolló con desfiles en traje de baño, gala y varias rondas de preguntas y respuestas, que hicieron a la criolla brillar con un inglés perfecto.

Una gran reina

La joven que estudió música en Canadá, modelo y que acumula 40,9 mil seguidores en Instagram, comienza un año de viajes y actividades por diversos lugares del mundo.

A la venezolana la escoltaron Miss Indonesia, como 2da finalista, y Miss Alemania, como 1ra finalista.