Mike Smith, fusta de lujo, listo para el Jockey Challenge del domingo

Saúl García
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 03:05 pm
Mike Smith, fusta de lujo, listo para el Jockey Challenge del domingo
El Salón de la Fama, Mike Smith, se alista para una jornada de alto octanaje en el majestuoso óvalo de Coche, donde se disputa la primera edición del Jockey Challenge 56. El jinete estadounidense, conocido por su temple y vasta experiencia, presenta compromisos interesantes que captan la atención de la afición hípica venezolana.

"Big Money Mike" y sus montas

"Big Money Mike" tendrá un total de seis compromisos durante la tarde, distribuidos en varias pruebas del programa. La afición podrá seguir de cerca su destreza en cada una de las salidas a pista.

Compromisos de Mike Smith:

  • 6ª Carrera: Monta a Invader.
  • 7ª Carrera: Guía a Super Luissiano.
  • 8ª Carrera: Estará sobre los lomos de Tuco Salamanca.
  • 10ª Carrera: Dirige a Arrebol.
  • 11ª Carrera: Conduce a I'm In The Mood.
  • 12ª Carrera: Cierra sus montas con Four Palms Queen.

Con casi 6.000 victorias en su palmarés y siendo el jinete del último Triple Coronado Justify, Smith se perfila como uno de los protagonistas de la tarde. Los aficionados esperan que el látigo saque a relucir su clase mundial y guíe a sus caballos a la victoria en el Hipódromo Internacional La Rinconada donde realizarà sus montas por primera vez.

