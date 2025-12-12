Carlo Ancelotti se podría quedar por varios años con la selección de Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Carlo Ancelotti ha encontrado un nuevo capítulo en su exitosa carrera, y esta vez será en Brasil, donde asumirá el cargo de seleccionador hasta 2030. Según el Diario As, el técnico italiano tendría todo acordado para continuar al mando de la selección más ganadora de mundiales en la historia.

El experimentado técnico, reconocido por sus éxitos con clubes de renombre mundial como el Real Madrid y el AC Milan, tiene una misión importante, que es devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha decidido renovarle por un periodo largo, consciente de que Ancelotti tiene la fórmula para liderar al gigante sudamericano y ser todo un líder para todas esas nuevas estrellas que quieren llegar a lo más alto.

Carlo Ancelotti continúa con Brasil

Desde su llegada a Río de Janeiro, Ancelotti ha sido recibido con la esperanza y la confianza que solo los grandes entrenadores pueden generar. Además, los directivos han mostrado un apoyo total a su grupo de trabajo, considerándolo el hombre ideal para guiar a la selección.

Las decisiones de Ancelotti, como la de dejar fuera a Neymar de algunas convocatorias, han sido valientes, pero necesarias para fortalecer al equipo y transmitir autoridad en un ambiente de máxima presión en el que tienen muchos talentos por explorar.

Finalmente, la extensión de contrato para Carlo Ancelotti da a entender que quieren tener la mayor estabilidad posible no solo para la Copa del Mundo 2026, sino para todos los torneos internacionales de los próximos años.