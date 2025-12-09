La apuesta de la juventud: Pujols prioriza la competitividad en el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El dirigente de la selección nacional de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, Albert Pujols, ya tiene conformado su roster para el torneo internacional, en este sentido, anunció que par de leyendas no se encuentran incluidas por "razones de competitividad".

Las declaraciones, realizadas durante las Reuniones de Invierno en Orlando, Florida, sentaron la postura de un cuerpo técnico enfocado exclusivamente en maximizar el talento joven y dinámico.

Prioridad competitiva sobre la trayectoria

Pujols explicó su decisión, centrándose en el valor posicional y la versatilidad de los nuevos talentos. Aunque reconoció a Emilio Bonifacio como "un tremendo pelotero" con una destacada carrera tanto en Grandes Ligas (MLB) como en la pelota invernal dominicana (LIDOM), su espacio en el equipo será ocupado por figuras emergentes que ofrecen un perfil más completo.

"Yo no voy a llevar a un Emilio Bonifacio a ocupar un roster donde nosotros nos podemos llevar un pelotero que nos pueda ayudar," afirmó Pujols, dejando claro que el objetivo es armar la plantilla más útil y eficiente posible.

El paso a la nueva generación

El capataz dominicano fue enfático al señalar a los jugadores que tomarán la responsabilidad de aportar las cualidades de velocidad y defensa que previamente encarnaba Bonifacio. Según Pujols, figuras como Elly de la Cruz y Johan Rojas cumplen con mayor amplitud las funciones donde el veterano pudiera aportar: velocidad, defensa y atletisismo.

Esta filosofía de enfoque en el futuro aplica de igual manera para el estelar segunda base Robinson Canó. Pujols indicó que el tiempo de Canó en selecciones nacionales ya pasó, y la responsabilidad del cuerpo técnico es construir la escuadra más fuerte.

"Ganando el campeonato" es la meta final

Anticipándose a las críticas de la fanaticada, que en ocasiones espera ver a sus figuras históricas, Pujols mantuvo una postura firme y enfocada en el resultado final.

"No nos vamos a llevar peloteros solo por tenerlos para complacer a la fanaticada. ¿Tú sabes cómo vamos a complacer a la fanaticada? Ganando el campeonato," sostuvo el dirigente.

Pujols subrayó que estas declaraciones no representan una falta de respeto hacia los veteranos, a quienes considera cercanos, sino la realidad de estructurar un roster capaz de competir en el más alto nivel internacional. El equipo asistió a las Reuniones de Invierno como parte de la delegación para anunciar los partidos de preparación hacia el Clásico, a celebrarse los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.