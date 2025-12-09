MLB: Presidenta del Salón de la Fama justifica el nuevo rechazo a Barry Bonds y Roger Clemens

Suscríbete a nuestros canales

Con solo una oportunidad restante para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol bajo las reglas actuales, las superestrellas de la 'Era de los Esteroides', Barry Bonds y Roger Clemens, han sido nuevamente rechazadas por el Comité de la Era Contemporánea. La presidenta del Salón, Jane Forbes Clark, ha justificado esta decisión, sugiriendo que el panel evaluador comparte el escepticismo de los escritores de béisbol.

Bonds, el líder histórico de jonrones, y Clemens, siete veces ganador del premio Cy Young, recibieron cada uno menos de cinco votos el pasado domingo por parte del comité de 16 personas que, en cambio, eligió a Jeff Kent.

"No me sorprende porque creo que hay superposición y, obviamente, discusiones entre los escritores, y tenemos escritores representados en ese comité", declaró Clark el lunes en las Reuniones de Invierno, después de la conferencia de prensa con Kent. Esta superposición sugiere que la sombra del dopaje sigue siendo el factor determinante para la exclusión de estas figuras monumentales.

Un veto de seis años y una amenaza permanente

La negativa no solo pospone su ingreso, sino que activa una nueva y estricta regla de elegibilidad. Según un cambio anunciado por el Salón en marzo pasado, los candidatos que reciben menos de cinco votos del panel quedan automáticamente excluidos de las elecciones de dicho comité durante el siguiente ciclo trienal.

Esto sienta un precedente crítico: Bonds y Clemens, que ya cumplieron el máximo de diez apariciones en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) en 2022, ahora solo podrán reaparecer en la boleta de la Era Contemporánea en 2031.

El peligro es inminente: si en 2031 vuelven a aparecer en la boleta y no logran obtener cinco votos, quedarán excluidos de futuras consideraciones de por vida, a menos que las reglas se modifiquen de nuevo.

“Lo bueno es que abrirá espacios en la boleta para que más personas puedan ser evaluadas,” comentó Clark. “Sin duda, podrán volver en seis años, en 2031, pero entre ahora y entonces, otras personas tendrán una oportunidad, porque creo que eso es muy importante.”

Según el formato de comité del Salón, la votación para los jugadores de la Era Contemporánea (desde 1980 en adelante) se alterna cada tres años con la de los managers, ejecutivos y árbitros de las eras Clásica y Contemporánea.

Trayectorias de gigantes manchas por la duda

El currículum de ambos jugadores es indiscutiblemente de primer nivel.

Barry Bonds: Siete veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y 14 veces All-Star. Es el líder de jonrones de la carrera con 762 y tiene el récord de una sola temporada con 73 en 2001. Bonds siempre ha negado haber usado conscientemente drogas para mejorar el rendimiento (PED).

Roger Clemens: Siete veces ganador del premio Cy Young. Acumuló un impresionante récord de 354-184 con una efectividad de 3.12 y 4,672 ponches, solo superado por Nolan Ryan (5,714) y Randy Johnson (4,875). Clemens, por su parte, sostiene consistentemente que nunca usó PED.

Este es el segundo revés para ambos en la votación del Comité de la Era Contemporánea, habiendo recibido también menos de cuatro votos cada uno en diciembre de 2022, cuando Fred McGriff fue elegido. El rechazo más duro, sin embargo, ocurrió en 2022, en su décima y última aparición en la boleta de la BBWAA, donde Bonds se quedó corto con 260 de 394 votos (66%) y Clemens con 257 (65.2%), lejos del 75% requerido para la inducción.

El Salón de la Fama ha enviado un mensaje claro: la excepcionalidad estadística no basta para borrar la controversia de la 'Era de los Esteroides'.