Pronósticos para el V Centenario: Cómo ganar el acumulado de RD$6.1 millones este sábado

El hipismo es uno de los deportes predilectos en la República Dominicana. Cuna de figuras legendarias de la fusta como Joel Rosario, el Hipódromo V Centenario —ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas— ha programado una nueva y emocionante cartelera para este fin de semana.
NOTAS RELACIONADAS
Con una tanda de seis eventos que iniciará a las 3:00 p.m. (hora local), el foco de atención está sobre el Pool de 6 (o Pick Six), que cuenta con un espectacular acumulado aproximado de RD$6,175,420.82.
Grandes selectivas en la programación
La jornada no solo destaca por el dinero en juego, sino por la calidad de sus competencias:
- Clásico Día de Duarte (G3): La prueba central para ejemplares nacionales de 3 años sobre 1,700 metros, con una bolsa que supera los 765,000 pesos.
- Copa Dr. Ramón Tallaj: Programada para las 4:00 p.m. en 1,800 metros, reservada para ejemplares importados de 3 años y más edad, no reclamables.
El camino hacia el "Poolpote" comenzará desde la primera competencia, un evento de 1,300 metros para importados de 3 años y más, no reclamables.
Pronósticos: El cuadro de la jornada
A continuación, presentamos nuestra sugerencia para intentar acertar el Poolpote de este sábado en el "Quinto":
- 1ra válida: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- 2da válida: 3 - 5 - 4 - 1
- 3ra válida: Grace From Above (USA) #1
- 4ta válida: 2 - 5
- 5ta válida: Rulay #4
- 6ta válida: 4 - 3