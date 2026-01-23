Hipismo

Pronósticos para el V Centenario: Cómo ganar el acumulado de RD$6.1 millones este sábado

El óvalo dominicano presenta una jornada imperdible con el Clásico Día de Duarte y un acumulado que hace soñar a los apostadores

David García V.
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 03:54 pm
Foto: Hipódromo V Centenario
El hipismo es uno de los deportes predilectos en la República Dominicana. Cuna de figuras legendarias de la fusta como Joel Rosario, el Hipódromo V Centenario —ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas— ha programado una nueva y emocionante cartelera para este fin de semana.

Con una tanda de seis eventos que iniciará a las 3:00 p.m. (hora local), el foco de atención está sobre el Pool de 6 (o Pick Six), que cuenta con un espectacular acumulado aproximado de RD$6,175,420.82.

Grandes selectivas en la programación

La jornada no solo destaca por el dinero en juego, sino por la calidad de sus competencias:

  • Clásico Día de Duarte (G3): La prueba central para ejemplares nacionales de 3 años sobre 1,700 metros, con una bolsa que supera los 765,000 pesos.
  • Copa Dr. Ramón Tallaj: Programada para las 4:00 p.m. en 1,800 metros, reservada para ejemplares importados de 3 años y más edad, no reclamables.

El camino hacia el "Poolpote" comenzará desde la primera competencia, un evento de 1,300 metros para importados de 3 años y más, no reclamables.

Pronósticos: El cuadro de la jornada

A continuación, presentamos nuestra sugerencia para intentar acertar el Poolpote de este sábado en el "Quinto":

  • 1ra válida: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
  • 2da válida: 3 - 5 - 4 - 1
  • 3ra válida: Grace From Above (USA) #1
  • 4ta válida: 2 - 5
  • 5ta válida: Rulay #4
  • 6ta válida: 4 - 3

