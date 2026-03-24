Proyección Yankees MLB 2026: Aaron Judge repite MVP ¿Primer 40-40?

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¡Se terminó el tiempo! La temporada 2026 de las Grandes Ligas inicia este miércoles 25 de marzo para New York Yankees. La tropa de Aaron Boone serán los encargados de abrir el telón de la venidera edición cuando salten al diamante contra San Francisco Giants desde el Oracle Park.

Después de una presentación donde perdieron el banderín en los últimos días de la ronda regular ante Toronto Blue Jays, los neoyorquinos repiten con los mismo argumentos para pelear por los grandes resultados y, por qué no, regresar a una Serie Mundial.

El equipo será nuevamente comandado por Aaron Judge, quien viene de una gran decepción tras no poder conquistar el Clásico Mundial de Béisbol con Estados Unidos, pero con la experiencia de haber competido en el máximo nivel que seguramente le permitirá arrancar las acciones en su mejor versión con el madero. El tres veces MVP de la Liga Americana es el principal favorito a quedarse con el galardón para MLB 2026.

Proyección de Yankees para la temporada 2026

Aaron Judge MVP del equipo

El jardinero ha dominado el joven circuito en los últimos años, al ganar tres de los últimos cuatro premios al Jugador Más Valioso. Su nivel de rendimiento ha sido tan alto que no hay motivos para dudar de que pueda seguir sumando reconocimientos individuales, consolidándose como una de las grandes figuras de Las Mayores.

En la temporada 2025, Judge logró una hazaña histórica al convertirse en apenas el tercer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar al menos 50 jonrones y, al mismo tiempo, ganar un título de bateo con promedio de .331. Con esto, se unió a leyendas como Mickey Mantle y Jimmie Foxx. Más allá de las estadísticas, su impacto es tal que muchos consideran que verlo jugar es presenciar la historia del béisbol en pleno desarrollo.

Gerrit Cole va por el Cy Young

La carga de trabajo de Gerrit Cole durante la primavera ha sido muy limitada, reducida a apenas 10 lanzamientos en una entrada dentro de la Liga de la Toronja. Aunque estaba previsto que sumara un par de innings adicionales hacia el final de la pretemporada frente a Chicago Cubs, todo apunta a que no estará listo para integrarse al roster principal hasta finales de mayo o incluso principios de junio.

A pesar de esa espera, su regreso genera gran expectativa, ya que se trata de uno de los lanzadores más dominantes de MLB. Por eso, surge la pregunta de si existe una incorporación más influyente para la primera mitad de la temporada, considerando el impacto que podría tener Cole una vez esté completamente recuperado y en ritmo competitivo.

Jazz Chisholm Jr. ¿el primer 40-40 de Yankees?

Después de alcanzar al menos 30 jonrones y 30 bases robadas en una misma temporada por primera vez en su carrera en 2025, las intenciones de mejora son reales para el infielder y un 40-40 no sería nada descabellado en la venidera edición de las Grandes Ligas.

Con la posibilidad de convertirse en agente libre al final de la temporada, está convencido de que una mejor condición física puede impulsarlo al siguiente nivel. Fiel a su mentalidad positiva, insiste en apuntar siempre alto, rechazando conformarse con números modestos y apostando por un desempeño estelar.