Los Dodgers rompen el mercado: el Opening Day más caro en la historia de la MLB

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Los Dodgers de Los Ángeles continúan demostrando que son el epicentro del universo del béisbol, no solo por su desempeño en el diamante, sino por el fenómeno económico que generan. A pocos días del primer lanzamiento de la temporada 2026, el equipo ya está estableciendo marcas históricas fuera del terreno de juego.

Un promedio sin precedentes en la MLB

Según datos del sitio especializado TickPick, los precios para el encuentro inaugural de este jueves contra los Arizona Diamondbacks han alcanzado niveles nunca antes vistos. El precio promedio de compra en el mercado de reventa se sitúa en 392 dólares, lo que representa la cifra más alta jamás registrada para un partido inaugural en casa en la historia de las Grandes Ligas.

Incluso más allá de los juegos de apertura, este monto marca un hito como el precio más caro pagado por un partido de temporada regular disputado en un estadio de la MLB. El único precedente con cifras superiores fue el emblemático encuentro "Field of Dreams" en 2022 entre Cubs y Reds; sin embargo, aquel evento contó con una capacidad limitada a menos de 8,000 aficionados en el campo de maíz de Iowa, a diferencia de la escala masiva del Dodger Stadium.

El valor de un bicampeonato consecutivo

La demanda estratosférica responde al momento histórico que atraviesa la franquicia. Durante la ceremonia previa al partido, los Dodgers izarán el banderín que los acredita como campeones de la Serie Mundial de 2025, consolidando una era de dominio tras haber obtenido también el título en 2024.

Esta euforia ha provocado que las entradas sean un 55% más costosas que las del año pasado. Actualmente, el boleto más económico para ingresar al estadio (el "get-in price") se cotiza en 196 dólares. Para ponerlo en perspectiva, el segundo Opening Day más caro de esta temporada es el de los Gigantes de San Francisco recibiendo a los Yankees, cuyo precio de entrada comienza en los 119 dólares.

Un fin de semana de gala en Chávez Ravine

El duelo del jueves es solo el inicio de una jornada de celebraciones que se extenderá durante todo el fin de semana:

Jueves 26 de marzo: Ceremonia de izado del banderín de la Serie Mundial 2025.

Viernes 27 de marzo: Entrega oficial de los anillos de campeones a los jugadores y cuerpo técnico.

Miércoles 25 de marzo: Conferencia de prensa para oficializar la nueva alianza comercial del equipo.

El debut del "Uniqlo Field"

Además de los festejos deportivos, el estadio presentará una transformación comercial importante. El equipo anunciará formalmente a la marca japonesa Uniqlo como su nuevo socio principal para el campo de juego. Como parte de este acuerdo multimillonario, el terreno de juego pasará a llamarse oficialmente "Uniqlo Field at Dodger Stadium", marcando una nueva etapa en la estrategia de globalización de la marca Dodgers, especialmente tras el impacto mediático de sus figuras internacionales.