La "Ohtanimanía" no tiene techo: subastan camiseta del Clásico Mundial 2026 por 1.5 millones de dólares

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El impacto de Shohei Ohtani trasciende las estadísticas del diamante para consolidarse como un fenómeno económico sin precedentes. Su más reciente hazaña no ocurrió en la caja de bateo, sino en el mundo de las subastas, donde un artículo utilizado en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 ha vuelto a reescribir los libros de récords.

Una pieza de colección valorada en millones

La camiseta que el astro japonés vistió durante el debut de su selección en la fase de grupos —una contundente victoria de 13-0 sobre China Taipéi el pasado 6 de marzo— fue vendida a través de MLB Auctions este domingo. La cifra final alcanzó los 1,5 millones de dólares, un monto que pulveriza los registros previos para cualquier prenda utilizada por el jugador de los Dodgers.

Para poner esta cifra en perspectiva, la venta representa un crecimiento exponencial comparado con los 126,110 dólares que se pagaron por su camiseta del Clásico de 2023. El interés de los coleccionistas fue masivo: la subasta recibió 298 ofertas, superando por mucho las 125 registradas en el torneo anterior. Incluso superó con creces la marca anterior de una camiseta de temporada regular de 2024, que ostentaba el récord previo tras ser vendida en el rango de los 250,000 dólares.

Rendimiento de leyenda en el diamante

El valor de la prenda está directamente ligado a la actuación histórica de Ohtani durante ese encuentro inaugural. En el duelo ante China Taipéi, el nipón conectó un grand slam en la segunda entrada, terminando la jornada de 4-3 con cinco carreras impulsadas.

A lo largo del torneo, Ohtani dejó números de videojuego: un promedio de bateo de .462, tres cuadrangulares y un estratosférico OPS de 1.842. A pesar de su dominio individual, la defensa del título de Japón terminó en los cuartos de final ante Venezuela, selección que a la postre se alzaría con el trofeo de campeona en esta edición de 2026.

El mercado de lujo del béisbol

Convertido ya en un cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) en las Grandes Ligas, Ohtani es el motor principal de la industria de artículos coleccionables en el deporte actual. Recientemente, sus tarjetas coleccionables también han alcanzado cifras astronómicas; destaca una pieza única de Topps Chrome Gold Logoman Autograph que se vendió por 3 millones de dólares en diciembre pasado.

La fiebre por el WBC 2026 no se limitó al esloveno-japonés. Otros artículos curiosos y valiosos también encontraron dueños este lunes, como la famosa cafetera de espresso de la selección italiana. Por su parte, la camiseta de su compañero de equipo Munetaka Murakami superó los 8,500 dólares, mientras que una pelota bateada por el propio Ohtani para un sencillo productor rebasó la barrera de los 8,000 dólares, demostrando que en el mercado actual, cualquier objeto que roce la órbita de Shohei se convierte en oro puro.