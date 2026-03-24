MLB: Daniel Palencia sigue intratable en la primavera

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Daniel Palencia reafirmó su condición de cerrador estelar de los Cachorros de Chicago tras completar una entrada en blanco frente a los Yankees de Nueva York este lunes. El lanzador derecho, designado por el manager Craig Counsell para asumir el rol de taponero hace aproximadamente un mes, ha mantenido una trayectoria ascendente que lo posiciona como uno de los brazos más dominantes de la organización en la presente pretemporada.

Un desempeño impecable en el Spring Training

El rendimiento de Palencia durante la Liga del Cactus ha sido de una efectividad total. En lo que va de entrenamientos primaverales, el diestro acumula cuatro entradas lanzadas sin permitir carreras. Su dominio se refleja en una relación de cuatro ponches propinados y un WHIP de 0.75, cifra que evidencia su capacidad para limitar el tránsito de corredores en las bases.

La oposición ha tenido dificultades para descifrar sus envíos, permitiendo apenas dos hits en su labor acumulada. Actualmente, los bateadores rivales promedian un bajo .143 ante sus lanzamientos.

El impacto de Palencia con Venezuela en el Clásico Mundial

Antes de incorporarse plenamente a la tropa de Chicago, Palencia fue una pieza fundamental para la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol. En dicho torneo, asumió la responsabilidad de cerrador. En cinco presentaciones, no toleró hits, ni carreras, regaló solo un boleto y propinó nueve ponches, sacando los tres outs finales que le dieron el campeonato mundial a Venezuela por primera vez en su historia.