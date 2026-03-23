MLB: Orlando Arcia tuvo buena jornada con el madero este lunes

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La lucha por un puesto en el roster de los Mellizos de Minnesota para el Opening Day 2026 ha entrado en su fase definitiva. El campamento de Fort Myers es el escenario de una disputa directa entre el venezolano Orlando Arcia y el estadounidense Tristan Gray. Ambos peloteros compiten por el rol de utility y campocorto suplente tras el recorte de la nómina realizado por la gerencia del equipo.

El criollo destacó ante Boston

En la jornada del lunes, Orlando Arcia demostró que no cederá espacios fácilmente. Alineado como noveno bate y campocorto titular frente a los Medias Rojas de Boston, el oriundo de Anaco tuvo una actuación ofensiva destacada. El shortstop se fue de 4-3, conectando tres imparables en cuatro turnos oficiales y remolcando dos carreras fundamentales para su equipo.

Los Mellizos oficializaron recientemente el envío a Triple A de Eric Wagaman y Ryan Kreidler, quienes también aspiraban a cubrir la ausencia de Brooks Lee. Con estas salidas, el panorama se reduce a solo dos nombres para un solo lugar disponible en la lista activa de 26 jugadores que iniciarán la temporada regular.

A pesar del sólido desempeño de Arcia, la ventaja parece inclinarse hacia Tristan Gray. Según reportes de Matt Leach para MLB.com, Gray se perfila como el favorito para ocupar la vacante. Un factor determinante en esta decisión es que Gray batea a la zurda, una característica que la organización valora para complementar la alineación y ofrecer variantes estratégicas desde la banca.

Ambos jugadores llegaron a los entrenamientos primaverales bajo la condición de invitados fuera del roster. Esto significa que el equipo debe realizar un movimiento adicional en su lista de 40 protegidos para incluir a cualquiera de los dos antes del día inaugural.