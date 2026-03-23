MLB: Figura del Magallanes dejó buenas sensaciones en el Spring Training con San Diego

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Si bien los 30 equipos de la MLB han hecho descartes a lo largo del Spring Training, eso no significa que no vayan a contar con varios de esos peloteros invitados en un futuro. Ese pareciera ser el caso de los Padres de San Diego, quienes enviaron a Triple-A a una prometedora figura perteneciente a los Navegantes del Magallanes.

A esperar por el debut en la MLB

El pelotero en cuestión es Carlos Rodríguez, que como muchos recordarán firmó un contrato de Ligas Menores con la organización a finales del mes de noviembre. Ahora, luego de varias semanas de mucha acción en los entrenamientos primaverales, su camino este 2026 arrancará en El Paso Chihuahuas.

Y es que el también pelotero del Magallanes dejó muy buenas sensaciones durante el Spring Training, aunque no lo suficiente para ganarse un puesto en los jardines, Recordemos que San Diego tiene el outfield bien cubierto con nombres de experiencia como Ramón Laureano, Jackson Merrill, Fernando Tatis Jr., Nick Castellanos, Miguel Andújar, y Gavin Sheets.

Por lo pronto, Carlos Rodríguez vivirá su octava zafra en Ligas Menores. De hecho, desde 2024 se asentó en Triple-A gracias a sus buenos números ofensivos y grandes jugadas defensivas, esto mientras vistió los uniformes de Cerveceros de Milwaukee y Bravos de Atlanta.

Números de Carlos Rodríguez en el Spring Training 2026